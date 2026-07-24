ROMA. — La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha abierto negociaciones para convencer a Pep Guardiola de convertirse en el nuevo seleccionador nacional. Sin embargo, el astronómico caché del técnico catalán ha generado un intenso debate en el país transalpino. Según revela La Gazzetta dello Sport, Guardiola habría solicitado un salario bruto de 20 millones de euros anuales, una cifra que duplica el presupuesto máximo contemplado por el organismo federativo.

La hipotética llegada del de Santpedor se enmarca en la profunda reestructuración liderada por el nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, y Paolo Maldini, recién nombrado director técnico del combinado nacional.

Un historial económico de 320 millones de euros

Las pretensiones financieras de Guardiola han llevado a la prensa italiana a fiscalizar las ganancias a lo largo de sus 17 temporadas en los banquillos del F.C. Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City.

Con un sueldo que alcanzó los 25 millones de euros brutos en su última campaña con el conjunto inglés, se calcula que los ingresos acumulados en la carrera del preparador catalán superan los 320 millones de euros. La cifra choca con las posibilidades financieras de una federación que busca contener el gasto en un momento de renovación institucional.

La terna de candidatos y el debate nacionalista

En su primera comparecencia pública tras asumir el cargo, Paolo Maldini confirmó el interés en los técnicos más cotizados del mundo, revelando que el abanico de aspirantes no se limita al de Santpedor:

«Han identificado a uno de los objetivos [Guardiola], pero también hemos hablado con Carlo Ancelotti. Nos pareció correcto empezar por los mejores del mundo, aunque es necesario verificar su disponibilidad real.» — Paolo Maldini, director técnico de la selección de Italia.

Junto a Guardiola y Ancelotti, la lista de la FIGC para ocupar el banquillo transalpino la completan Andrea Pirlo, Antonio Conte y Roberto Mancini.

Candidatos al banquillo de la 'Azzurra': ├── Pep Guardiola (Opción prioritaria / Alto coste) ├── Carlo Ancelotti (Contactado por la FIGC) ├── Antonio Conte ├── Roberto Mancini └── Andrea Pirlo

No obstante, la negociación con Guardiola ha encontrado una firme oposición chauvinista. Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, ha ejercido presión pública sobre la federación exigiendo que el puesto sea asignado de manera exclusiva a un entrenador de nacionalidad italiana.

Un proyecto estructural a seis años

Más allá del nombre del nuevo seleccionador —cuya designación se espera acelerar en las próximas semanas—, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, ha presentado un plan estratégico a seis años. La nueva estructura cuenta con la incorporación de Maldini y del brasileño Leonardo como asesor técnico para modernizar la metodología del fútbol italiano y recortar distancias con las grandes potencias internacionales.