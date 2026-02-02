La UD Almería logró imponerse 4-2 al Ceuta en un encuentro donde el dominio temprano del conjunto local sentenció el partido. Desde los primeros minutos, el Ceuta se vio superado y no pudo revertir una desventaja inicial que marcaría el desarrollo del encuentro.

El choque comenzó con un ritmo elevado por parte de los almerienses que pusieron en apuros la defensa ceutí. En apenas 20 minutos, la UD Almería ya había anotado tres goles, mostrando un efectivo juego ofensivo y un Ceuta que no lograba encontrar su lugar en el campo.

El Ceuta, intentando recomponerse, mejoró en la segunda parte y consiguió dos goles que acercaron el marcador, pero no fue suficiente para evitar la derrota. La diferencia en el control del balón y el aprovechamiento de las oportunidades marcó la diferencia entre ambos equipos.

Durante el transcurso del partido, la UD Almería mostró un juego sólido tanto en ataque como en defensa, aprovechando los errores locales y manteniendo la presión para asegurar la victoria. El Ceuta, pese a los intentos por descontar, mostró vulnerabilidades que los almerienses supieron explotar.

Las estadísticas del encuentro reflejaron la eficacia de la UD Almería, con un mayor porcentaje de posesión y un número superior de tiros al arco. Estos datos consolidan el resultado y explican la superioridad visitante en la primera mitad que terminó por sentenciar el partido.

La actuación individual de algunos jugadores del Almería fue clave para abrir la defensa de Ceuta, quienes no lograron asociarse lo suficiente para frenar las embestidas rivales. La falta de contundencia y claridad en momentos decisivos terminó por costarle caro al equipo ceutí.

A pesar de la derrota, el Ceuta mostró espíritu de lucha y no bajó los brazos, lo que quedó evidenciado en los dos goles marcados en la segunda mitad. Sin embargo, la remontada quedó lejos debido a la ventaja clara que tenían los locales.

Así, el partido concluyó con un marcador final de 4-2 a favor de la UD Almería. El Ceuta deberá corregir errores, especialmente en la defensa y concentración durante los primeros minutos, para evitar que situaciones similares se repitan en futuros compromisos.