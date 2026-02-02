El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Dubái para intervenir en la World Government Summit (GWS), un foro internacional que reunirá a más de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno para analizar estrategias frente a los desafíos globales.

Organizada por Emiratos Árabes Unidos desde 2013, la cumbre se inaugurará este martes con el objetivo de debatir cómo la innovación y la tecnología pueden contribuir a resolver problemas que afectan a la humanidad.

Durante su estancia, Sánchez participará en el plenario de la cumbre, asistirá a un evento sobre automoción y mantendrá encuentros con empresarios españoles, inversores internacionales y otros líderes presentes.

El presidente de la fundación WGS y ministro de Estado para Asuntos del Gabinete de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed al Gergawi, señaló que esta edición contará con la mayor participación hasta la fecha, incluyendo ministros, representantes de multinacionales, premios Nobel y líderes de diversos países. Entre ellos figuran los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; Paraguay, Santiago Peña; Suiza, Guy Parmelin; y Sierra Leona, Julius Maada. También estarán presentes la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Sánchez llegará a Dubái la noche de este lunes y concentrará su agenda en la jornada del martes. Esta será su tercera visita a Emiratos Árabes Unidos en cuatro años, tras su participación en la Exposición Universal de Dubái en 2022 y la cumbre sobre cambio climático COP28 en 2023.

El calendario internacional del presidente incluye también una reunión informal con los líderes de la Unión Europea el 12 de febrero en Bruselas, y un viaje a India del 17 al 19 para participar en una cumbre sobre el impacto global de la inteligencia artificial.