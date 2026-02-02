

El juez que investiga a la exmilitante Leire Díez por supuestas maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales ha citado este lunes a declarar como testigos a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE involucrado en el caso Koldo, y al alto cargo socialista Antonio Hernando.

Cerdán comparecerá ante el tribunal por primera vez en relación con la investigación, mientras que Díez, quien siempre ha negado trabajar para el partido, aparece en una grabación en la que se refería a él como su “mano derecha”. Según consta en la causa, el PSOE le abonó 15.612,04 euros en 2017, a través de factura mercantil, por su trabajo como periodista en Cantabria.

Los acusados en el procedimiento, Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, declararon haber mantenido dos reuniones con Cerdán en la sede del PSOE en la calle de Ferraz, Madrid. En uno de estos encuentros también participó Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno y actualmente secretario de Estado, quien ha sido citado hoy por el juez Zamarriego.

Cerdán, que permaneció cinco meses en prisión y se encuentra en libertad bajo medidas cautelares, fue la persona a quien Díez comunicó su baja como militante cuando estalló el caso en junio del año pasado. En diciembre pasado, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, negó haber tenido relación con Díez y pidió respeto tras la referencia de una senadora que la calificó de “fontanera”, apelativo utilizado por algunos medios.

La investigación judicial, que se tramita en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, analiza además la actuación de Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, quienes están imputados por delitos de cohecho y tráfico de influencias. La causa se centra en reuniones con un empresario y un agente, así como en supuestos intentos de soborno a dos fiscales —José Grinda e Ignacio Stampa— para obtener información comprometida sobre la Fiscalía y la UCO de la Guardia Civil.

Paralelamente, Díez está siendo investigada en la Audiencia Nacional por presunto cobro de mordidas en la adjudicación de contratos públicos, en relación con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán según las pesquisas policiales.