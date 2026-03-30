La medida, ratificada el pasado mes de septiembre, ajusta los complementos de antigüedad de los vocales y la presidencia basándose en la Ley de Presupuestos de 2022.

Madrid | El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una subida salarial generalizada que beneficiará a sus vocales y a la presidenta del órgano, Isabel Perelló. Según han confirmado fuentes jurídicas a la Agencia EFE, este incremento responde a una adecuación técnica de los complementos de antigüedad que, en los casos más significativos, supondrá un aumento de hasta 835 euros mensuales.

Detalles de la subida

El ajuste salarial se divide en dos categorías principales dependiendo del perfil profesional de los miembros del Consejo:

Miembros no funcionarios: Recibirán un complemento de antigüedad de 10.000 euros anuales (lo que equivale a los mencionados 835 euros al mes). Esta cifra actualiza una cuantía que permanecía congelada desde el año 1998.

Recibirán un complemento de antigüedad de (lo que equivale a los mencionados 835 euros al mes). Esta cifra actualiza una cuantía que permanecía congelada desde el año 1998. Miembros funcionarios: Se ha acordado un incremento de 62,8 euros mensuales por cada trienio de servicio.

Esta medida busca equiparar al CGPJ con otros altos organismos del Estado, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, siguiendo lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, actualmente en vigor.

Un acuerdo sin unanimidad

La propuesta fue aprobada el pasado 24 de septiembre con una amplia mayoría de 18 votos a favor. Sin embargo, se registraron tres votos en blanco, entre ellos el de la presidenta Isabel Perelló y las vocales Inés Herreros y Esther Erice.

Perelló justificó su posición señalando que, aunque no se oponía a una decisión respaldada por la mayoría, consideraba que la subida salarial «no se trataba de un asunto prioritario» en el contexto actual del órgano de gobierno de los jueces.

Sin coste adicional al presupuesto

Desde el Consejo han aclarado que esta resolución no requiere una ampliación de la partida presupuestaria asignada al órgano. La subida se financiará mediante una redistribución interna del gasto, optimizando recursos ya existentes. Asimismo, se ha confirmado que la medida no tiene carácter retroactivo y que el acuerdo fue publicado en su momento en el Portal de Transparencia, aunque no se emitió una nota de prensa específica tras el Pleno.