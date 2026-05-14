MADRID – El ciudadano español de 70 años, contagiado con hantavirus tras su viaje en el buque MV Hondius, permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla. Según el último informe del Ministerio de Sanidad emitido este jueves, el paciente se encuentra estable, aunque persiste la presencia de sintomatología activa.

Cuadro clínico y seguimiento médico El paciente presenta actualmente febrícula y diversos síntomas respiratorios. Debido a la naturaleza del hantavirus, que puede evolucionar con una rapidez crítica —como se observó en el caso de la paciente de nacionalidad francesa—, el equipo médico mantiene una vigilancia constante. Se ha confirmado que se le realizarán pruebas PCR de forma periódica hasta que se logre su total recuperación.

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Protocolo para el resto de los aislados Respecto al grupo de españoles que se encuentran bajo observación preventiva, las autoridades han detallado lo siguiente:

Cuarentena estricta: Los ciudadanos aislados deben cumplir un régimen de confinamiento riguroso en sus habitaciones.

Los ciudadanos aislados deben cumplir un régimen de confinamiento riguroso en sus habitaciones. Pruebas determinantes: El próximo domingo, al cumplirse una semana de su ingreso, se les practicarán dos pruebas PCR consecutivas.

El próximo domingo, al cumplirse una semana de su ingreso, se les practicarán dos pruebas PCR consecutivas. Flexibilización de medidas: En caso de que ambos resultados confirmen el negativo, el protocolo actualizado el pasado martes permitirá una relajación de las restricciones. Esto incluiría la posibilidad de recibir visitas y salir de las habitaciones, siempre bajo estrictas medidas de seguridad y protección.

El Ministerio de Sanidad continúa monitorizando la situación para evitar cualquier riesgo de propagación y asegurar la atención especializada de los afectados.