La defensa del exasesor de José Luis Ábalos rechaza que la actual presidenta del Congreso y el ministro de Política Territorial testifiquen por escrito o por videoconferencia.

El caso Koldo da un nuevo paso en los tribunales. La defensa de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparezcan de manera presencial para prestar declaración como testigos.

El derecho a la inmediación

La petición surge tras la citación de ambos dirigentes en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La defensa de García argumenta que:

Principio de inmediación: Consideran fundamental que el juez y las partes puedan interrogar a los testigos cara a cara para garantizar la máxima transparencia y el rigor del proceso.

Consideran fundamental que el juez y las partes puedan interrogar a los testigos cara a cara para garantizar la máxima transparencia y el rigor del proceso. Rechazo al privilegio: Se oponen a que los altos cargos se acojan a la prerrogativa de declarar por escrito o mediante videoconferencia, fórmulas permitidas por ley para determinadas autoridades, pero que la defensa tacha de insuficientes para el esclarecimiento de los hechos.

Contexto de las citaciones

Tanto Armengol como Torres han sido llamados a declarar por su gestión al frente de los gobiernos de Baleares y Canarias, respectivamente, durante los meses más críticos de la crisis sanitaria. La investigación busca determinar si hubo presiones o intermediación ilícita por parte de Koldo García para que dichos gobiernos autonómicos contrataran con la empresa Soluciones de Gestión.

El papel del Tribunal Supremo

Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá decidir si atiende la petición de la defensa o si permite que los testigos utilicen los canales telemáticos o escritos. Este movimiento se produce en un momento de alta tensión política, mientras la causa sigue acumulando testimonios clave para dirimir las responsabilidades en la trama de las mascarillas.