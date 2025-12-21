Este domingo 21 de diciembre, el hemisferio norte da la bienvenida oficial al invierno astronómico. El fenómeno se producirá exactamente a las 16 horas y 3 minutos (hora peninsular), momento en el que el Sol alcanzará su máxima declinación sur, marcando el solsticio de invierno.

Esta estación, la más corta del año, tendrá una duración de 88 días y 23 horas, extendiéndose hasta el próximo 20 de marzo de 2026.

El solsticio: el día más corto del año

El término «solsticio» proviene del latín solstitium (sol quieto), ya que en estos días la altura máxima del Sol al mediodía parece no cambiar. Hoy será la jornada con menos horas de luz solar del año; en latitudes como la de Madrid, el día apenas durará 9 horas y 17 minutos.

Curiosamente, a pesar de entrar en la época más fría, la Tierra alcanzará su punto más cercano al Sol (perihelio) el próximo 3 de enero, situándose a 147 millones de kilómetros de la estrella.

Calendario astronómico: eclipses, meteoros y lunas

El Observatorio Astronómico Nacional ha detallado los eventos que marcarán el cielo invernal:

• Lluvias de estrellas: Las Úrsidas alcanzarán su máximo mañana, 22 de diciembre, mientras que las Cuadrántidas lo harán el 3 de enero.

• Lunas llenas: Podremos disfrutar de tres lunas llenas el 3 de enero, el 1 de febrero y el 3 de marzo.

• Eclipses: Se producirán dos (uno de Sol el 17 de febrero y otro de Luna el 3 de febrero), aunque ninguno será visible desde España.

• Planetas y estrellas: Saturno y Júpiter dominarán el cielo nocturno en enero. Además, será el momento ideal para observar el «Hexágono de invierno», formado por estrellas brillantes como Sirio, Betelgeuse y Aldebarán.

Previsión meteorológica: frío y nieve para el estreno

El inicio del invierno astronómico coincide este domingo con un ambiente puramente invernal en lo meteorológico. Se esperan nevadas abundantes en los sistemas montañosos de la mitad norte y el sureste, que podrían extenderse a zonas de la meseta norte.

Aunque la AEMET prevé que el trimestre sea en general más cálido de lo habitual, el estreno de la estación llega con un descenso generalizado de las temperaturas y heladas en el centro y norte de la Península.