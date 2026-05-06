Madrid, 6 de mayo de 2026 – La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de 80 años cuyo cuerpo ha sido hallado esta mañana en su domicilio de Galapagar (Madrid). La principal hipótesis apunta a un robo con violencia, dado que la vivienda presentaba accesos forzados y la víctima se encontraba inmovilizada.

El hallazgo: Atada y con signos de violencia

El aviso inicial fue dado por la Policía Local de Galapagar durante la madrugada, alertando sobre un posible robo en una finca de la calle Mandril. Al personarse los agentes de la Guardia Civil y los sanitarios del Summa 112, confirmaron el fallecimiento de la mujer, de nacionalidad española.

Según fuentes próximas a la investigación, el escenario del crimen presentaba detalles determinantes:

La víctima se encontraba tumbada en el suelo y atada de pies .

. El cuerpo presentaba politraumatismos (numerosos golpes), que habrían causado la muerte.

(numerosos golpes), que habrían causado la muerte. Una de las ventanas del domicilio estaba abierta y forzada, lo que refuerza la teoría del asalto.

El aviso previo: «Escucho ruidos»

Un testimonio clave en la investigación es el del albacea de la víctima. Según ha relatado a las autoridades, la anciana llegó a contactar con él por teléfono durante la noche para comunicarle que estaba escuchando ruidos extraños en el interior de su propiedad.

Posteriormente, en torno a las 9:40 horas de este miércoles, una nueva llamada al 112 alertaba de que la propietaria de la finca podría haber fallecido, lo que desencadenó el despliegue de los servicios de emergencia que solo pudieron certificar el deceso.

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Investigación en curso

La Guardia Civil ha tomado las riendas del caso para identificar a los autores del asalto. Por el momento:

Se mantiene el robo con violencia como móvil principal. Se están analizando las entradas forzadas y posibles huellas en la vivienda. No se descarta que los asaltantes conocieran la vulnerabilidad de la víctima, quien residía sola en la vivienda.