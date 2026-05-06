Córdoba, 6 de mayo de 2026 — Ante la proximidad de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, los obispos de las diócesis del sur de España han emitido un comunicado conjunto tras su asamblea ordinaria en Córdoba. En el texto, apelan a la «responsabilidad» y «coherencia» de los ciudadanos, subrayando la acogida de los migrantes como una exigencia innegociable de la dignidad humana.

Un deber moral frente a la polarización

La jerarquía eclesiástica andaluza define el voto no solo como un derecho, sino como un «deber moral» para la construcción de una sociedad justa. En un contexto político marcado por la tensión, los obispos han hecho un llamamiento directo para frenar la división:

Superar la polarización: Piden favorecer la convivencia y el respeto a la verdad.

Piden favorecer la convivencia y el respeto a la verdad. Neutralidad religiosa: Solicitan a las formaciones políticas que no instrumentalicen la religión con fines partidistas o ideológicos.

Solicitan a las formaciones políticas que no instrumentalicen la religión con fines partidistas o ideológicos. Identidad católica: Instan a los políticos creyentes a no «inhibirse de su identidad» en la vida pública.

La inmigración como eje de dignidad

Uno de los puntos más destacados del comunicado es la alusión directa al contexto migratorio actual (marcado por la reciente crisis del crucero MV Hondius y la próxima visita del papa). Los obispos recuerdan que, aunque el Estado tiene derecho a regular flujos, la acogida al inmigrante es una «exigencia del respeto a la dignidad» de cada persona.

«Principios no negociables» para el discernimiento

Para orientar el voto de los fieles, los obispos han enumerado los principios morales que, a su juicio, deben guiar la elección de una papeleta:

Defensa de la vida: Desde la concepción hasta la muerte natural. Familia: Apoyo a la unión estable entre hombre y mujer abierta a la vida. Derechos Sociales: Acceso a la vivienda y atención preferente a jóvenes, ancianos, desempleados y personas con empleo precario. Educación: Respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Justicia Social: Rehabilitación de drogodependientes y cuidado del medio ambiente.