Marruecos comenzó su andadura en la Copa África con más sufrimiento del esperado, pero salió indemne gracias al talento de su gran referente. Un gol de Brahim Díaz y un espectacular tanto de chilena de El Kaabi sellaron la victoria de los Leones del Atlas ante Comoras en Rabat, en un debut áspero que fue de menos a más para la selección dirigida por Walid Regragui.

Sin Achraf Hakimi y con el peso del favoritismo sobre los hombros, Marruecos evitó el bochorno apoyándose en la inspiración de su dorsal 10. Brahim fue el faro ofensivo del equipo, el jugador que asumió responsabilidades cuando el juego se espesaba y el nerviosismo se apoderaba de las gradas del estadio Príncipe Moulay Abdellah.

El inicio fue frío. Comoras, cenicienta del grupo y muy ordenada, no solo resistió, sino que incomodó a una Marruecos atenazada por las expectativas. Todo pasaba por los pies de Brahim, que ya en el minuto 10 provocó un penalti tras una acción individual, aunque Rahimi no pudo convertirlo al toparse con la gran actuación del guardameta Yannick Pandor, uno de los nombres propios del encuentro.

El portero comorense sostuvo a los suyos durante buena parte del choque, incluso cuando el VAR anuló otra posible pena máxima tras una jugada nuevamente iniciada por el madridista. El empate parecía enquistarse hasta que, pasada la hora de juego, apareció el talento diferencial.

Brahim rompió el partido con un derechazo seco e imparable que liberó a Marruecos y encendió Rabat. El gol cambió el ánimo del equipo y de la grada. Poco después, El Kaabi puso el broche con un golazo de chilena que confirmó los tres puntos y dejó atrás las dudas iniciales.

El debut dejó una conclusión clara: Brahim Díaz es el líder futbolístico del proyecto de Regragui. El malagueño, que eligió defender los colores de Marruecos para ser protagonista, respondió en el escenario y el momento adecuados. En un país que sueña con volver a conquistar la Copa África por primera vez desde 1976, el ‘10’ ya se ha erigido como símbolo y esperanza.

