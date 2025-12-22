Ya se han hecho públicos los números premiados en los sorteos de la ONCE celebrados este domingo 21 de diciembre de 2025. Si tienes un boleto para el Sueldazo o el Super ONCE, aquí puedes comprobar si la suerte ha estado de tu lado:

El Sueldazo de la ONCE

El número principal, premiado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, es el siguiente:

• Número premiado: 30102

• Serie: 022

Premios adicionales (2.000€ al mes durante 10 años):

Además del principal, se han extraído otros cuatro números y series que otorgan un sueldo mensual durante una década:

1. 13229 (Serie 001)

2. 39178 (Serie 037)

3. 42407 (Serie 004)

4. 87576 (Serie 035)

Super ONCE

La combinación ganadora de los 20 números para este domingo es:

01, 07, 09, 19, 22, 23, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 58, 67, 70, 71, 75, 78, 83 y 84

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Se recomienda verificar los décimos en sus canales oficiales o administraciones autorizadas.

