Ciudad del Vaticano / Madrid, 6 de mayo de 2026 — El Vaticano ha hecho público este miércoles el programa oficial del viaje apostólico del papa León XIV a España. Una visita que marcará varios hitos históricos, destacando el primer discurso de un pontífice ante las Cortes Generales y un profundo compromiso con las periferias sociales, incluyendo paradas en un centro penitenciario y el corazón de la crisis migratoria en Canarias.

Madrid: Democracia y compromiso social

La primera etapa del viaje comenzará en la capital, donde el papa será recibido por los Reyes en el Palacio Real. Los momentos clave en Madrid incluyen:

Discurso en el Congreso: León XIV se convertirá en el primer papa en dirigirse a los diputados y senadores en sesión conjunta. La Conferencia Episcopal espera que sus palabras impulsen una «necesaria regeneración democrática».

León XIV se convertirá en el primer papa en dirigirse a los diputados y senadores en sesión conjunta. La Conferencia Episcopal espera que sus palabras impulsen una «necesaria regeneración democrática». Encuentro con Pedro Sánchez: El lunes, el pontífice recibirá al presidente del Gobierno en la Nunciatura antes de su cita en el Parlamento.

El lunes, el pontífice recibirá al presidente del Gobierno en la Nunciatura antes de su cita en el Parlamento. Atención a la vulnerabilidad: Visitará el centro de Cáritas ‘Cedia 24 horas’ en Carabanchel, dedicado a personas sin hogar.

Visitará el centro de Cáritas ‘Cedia 24 horas’ en Carabanchel, dedicado a personas sin hogar. Eventos multitudinarios: Oficiará una misa en la Plaza de Cibeles y un encuentro con fieles en el Estadio Santiago Bernabéu.

Barcelona: Gaudí y la pastoral penitenciaria

En la Ciudad Condal, la visita coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. El papa visitará la Sagrada Familia para bendecir la recién finalizada Torre de Jesucristo (172,5 metros).

Sin embargo, el gesto más simbólico será su visita a la cárcel de Brians 1, donde oficiará una misa para los internos. También acudirá al Monasterio de Montserrat para almorzar con la comunidad benedictina y celebrará una vigilia en el Estadio Lluís Companys.

Canarias: El «corazón» del viaje

Cumpliendo el deseo de su antecesor, Francisco, León XIV viajará a las islas para poner el foco en el drama migratorio:

Puerto de Arguineguín (Gran Canaria): Punto clave de llegada de cayucos, donde se reunirá con asociaciones que asisten a los migrantes.

Punto clave de llegada de cayucos, donde se reunirá con asociaciones que asisten a los migrantes. Centro Las Raíces (Tenerife): Visita a uno de los mayores centros de acogida para conocer la realidad de los colectivos más vulnerables.

Resumen de la Agenda Oficial

Fecha Ubicación Evento Principal Domingo Madrid Misa en Cibeles y encuentro de cultura en el Movistar Arena. Lunes Madrid Reunión con Pedro Sánchez y discurso en el Congreso. Martes Barcelona Vigilia en el Estadio Lluís Companys. Miércoles Barcelona Visita a la prisión Brians 1 y misa en la Sagrada Familia. Jueves Gran Canaria Encuentro en el Puerto de Arguineguín y misa en el Estadio. Viernes Tenerife Visita al centro Las Raíces y despedida en el puerto de Santa Cruz.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha destacado la importancia de contar con la «autoridad moral y espiritual» del papa en un momento clave para el país, subrayando que su presencia en Canarias será un mensaje de solidaridad global.