La escalada bélica, iniciada el pasado 28 de febrero, deja un balance de 14 bajas estadounidenses y una francesa, incluyendo el reciente siniestro de un avión cisterna en Irak

La ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero, ha provocado un incremento constante en el número de bajas entre las fuerzas aliadas desplegadas en la región. Según fuentes oficiales del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) y el Gobierno francés, el balance de fallecidos se sitúa ya en 15 militares occidentales, consolidando una situación de alta tensión en Oriente Medio.

El desglose de las bajas estadounidenses

El grueso de las víctimas mortales pertenece al contingente estadounidense, que suma un total de 14 fallecidos. Las primeras bajas se registraron apenas 48 horas después del inicio de las hostilidades, cuando un ataque con dron contra un centro de operaciones en Port Shuaiba (Kuwait) causó la muerte de seis militares. Tras una búsqueda intensiva entre los escombros de la instalación, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor, Declan Coady, Jeffrey O’Brien y Robert Marzan.

A este trágico inicio se sumó la muerte del sargento Benjamin N. Pennington, quien sucumbió el 8 de marzo a las heridas sufridas durante un ataque a la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí.

La cifra se ha visto incrementada recientemente tras la confirmación de la pérdida de una aeronave cisterna KC-135 en el oeste de Irak. El CENTCOM ha confirmado el fallecimiento de sus seis tripulantes. Aunque el mando estadounidense ha atribuido el suceso a un accidente y ha descartado inicialmente el fuego enemigo, milicias proiraníes en la zona han reclamado el derribo del aparato mediante sistemas de defensa aérea, un extremo que las autoridades aún mantienen bajo investigación.

Francia lamenta la pérdida de un suboficial en el Kurdistán

Por su parte, el Ejército francés ha registrado su primera baja mortal en el marco de este conflicto. El jueves, el presidente Emmanuel Macron confirmó el fallecimiento del suboficial mayor Arnaud Frion, miembro del 7º Batallón de Cazadores Alpinos.

El militar perdió la vida tras un ataque con un dron de fabricación iraní —modelo Shahed— contra una base en Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí. En el mismo incidente, otros seis soldados franceses resultaron heridos. Macron ha calificado el ataque de «inaceptable», insistiendo en que el contingente galo mantiene un mandato exclusivo de lucha antiterrorista y desvinculándolo de las operaciones directas de la actual campaña denominada ‘Furia Épica’.

Balance de heridos y situación operativa

El Pentágono ha notificado que, además de las víctimas mortales, aproximadamente 140 militares estadounidenses han sufrido heridas de diversa consideración desde el inicio de las hostilidades. Si bien la mayoría de los afectados presentaba lesiones leves y ha podido retomar sus funciones, el alto número de bajas en las primeras semanas de combate refleja la vulnerabilidad de las bases aliadas frente al uso intensivo de drones por parte de las milicias proiraníes. La inestabilidad en el área persiste mientras las fuerzas internacionales revisan sus protocolos de seguridad ante la amenaza constante en la región.