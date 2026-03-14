La llegada de la Semana Santa recupera una de las tradiciones más arraigadas de la gastronomía española: las torrijas. Este postre, que combina sencillez y sabor, tiene en la elección de la materia prima su principal garantía de éxito. Ante la inminente celebración, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado los factores determinantes para lograr un resultado óptimo, señalando qué panes garantizan la estructura necesaria para evitar que este dulce se desmorone durante su preparación.

La importancia de una miga consistente

El éxito de una torrija casera reside, según los expertos, en su capacidad para comportarse como una esponja: debe ser capaz de absorber la leche —habitualmente infusionada con canela y limón— sin perder su integridad durante el proceso de fritura. Desde la OCU subrayan que el uso de pan duro, preferiblemente del día anterior, proporciona el equilibrio adecuado entre suavidad y estructura.

La entidad desaconseja ciertas variedades que, por su composición, dificultan el cocinado. Es el caso de la chapata, cuya miga excesivamente alveolada y corteza dura no resultan idóneas, o el pan de molde fino, que tiende a romperse con facilidad al ser manipulado. Por el contrario, tanto los panes especiales destinados a torrijas —disponibles tanto en panaderías artesanales como en el canal industrial— como el tradicional pan candeal se presentan como las opciones más recomendadas por su miga compacta y corteza blanda. Para aquellos que opten por la economía doméstica, el pan de barra duro sigue siendo una alternativa válida, siempre que se prolongue el tiempo de remojo.

Análisis de las opciones en los lineales

Dentro de su labor de análisis, la OCU ha evaluado diversos productos disponibles en los supermercados para facilitar la elección del consumidor. El pan de torrijas de Carrefour ha obtenido una valoración destacada en la prueba de cata, siendo reconocido por su capacidad de absorción y por mantener la estructura durante la fritura, ofreciendo un sabor y textura equilibrados. Este producto se comercializa a un precio de 1,99 euros por 350 gramos (5,69 euros/kg).

Por su parte, el pan especial de Hacendado (Mercadona) también ha recibido valoraciones positivas por su buen comportamiento durante el cocinado. Este artículo, que incorpora ingredientes como aceite de girasol, azúcar, limón y canela, se posiciona como una opción competitiva dentro de las alternativas más económicas, con un precio de 1,13 euros por una barra de 500 gramos (2,26 euros/kg).

Aunque todos los productos analizados cumplen la función principal de resistir el rebozado y la cocción, la OCU invita a los consumidores a revisar el etiquetado. La organización advierte de que existen diferencias significativas en cuanto a la presencia de aditivos, recordando que algunas propuestas industriales incorporan ingredientes ajenos a la receta tradicional, por lo que una elección consciente resulta fundamental para mantener la esencia de este postre emblemático de nuestra Semana Santa.