

El PSOE ha solicitado en el Congreso la comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, así como de Javier Oliván, jefe de operaciones de la compañía, y de José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos para España y Portugal, ante las sospechas de espionaje a millones de usuarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado semanas atrás en el foro Metafuturo (Atresmedia) que los responsables de Meta serían citados para dar explicaciones sobre el rastreo no autorizado de la actividad en teléfonos móviles de los ciudadanos.

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, respondió mediante un comunicado en el que asegura estar dispuesta a colaborar «de forma constructiva con las autoridades en este asunto».

El grupo socialista ha pedido también la intervención de expertos ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso. La investigación se basa en estudios de prestigio internacional, como los realizados por IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos), que revelaron que Meta habría utilizado durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la navegación de usuarios de Android, incluso en modo incógnito o mediante VPN, vinculando esa información a sus perfiles en la plataforma.

Según los socialistas, de confirmarse estos hechos, estaríamos ante una violación de múltiples normativas europeas, como el RGPD, la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Meta ya enfrenta demandas similares en Alemania, Estados Unidos y Canadá.

Sánchez subrayó: «En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias».