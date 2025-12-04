Silvia Intxaurrondo ha presentado una demanda contra RTVE en los Juzgados de lo Social de Madrid en la que exige recuperar su antiguo salario, que superaba los 253.000 euros anuales, y reclama además una compensación por los perjuicios psicológicos y espirituales sufridos.

La presentadora, que trabajó en La Hora de La 1 desde 2021, a través de productoras externas y posteriormente de su propia sociedad Sukun Comunicación, asegura que su relación con RTVE fue en realidad laboral y que las modificaciones impuestas por el ente público vulneraron sus derechos fundamentales. Según la demanda, la Corporación le ofreció contratos con un salario reducido y condiciones distintas a las pactadas, lo que ha motivado su reclamación judicial.

Intxaurrondo argumenta que su contrato con Sukun encubría una relación laboral que debería regirse por las mismas condiciones que su contrato anterior, considerado irregular por una inspección de Trabajo, que detectó fraude en la Seguridad Social. Por ello, solicita que se reconozca su salario previo de 253.356,96 euros anuales, similar al que percibía antes del 1 de septiembre de 2025, así como una indemnización por daños y perjuicios, que podría oscilar entre 30.001 y 120.005 euros.

La periodista también detalla que durante su etapa en RTVE percibía pluses adicionales, incluidos pagos por días festivos y transporte desde su domicilio, beneficios que dejaron de aplicarse con los nuevos contratos. Pese a las propuestas del ente para regularizar su relación laboral mediante contratos de duración determinada en régimen de artistas, Intxaurrondo los rechazó al considerar que contravenían la calificación de la relación como ordinaria y común.

El juicio está previsto para mayo de 2025, cuando se determinará si RTVE deberá restituir a la presentadora su salario completo y reconocer los daños que alega haber sufrido.

Sindicatos de la corporación han calificado de “indecente” la situación reflejada en la demanda, en la que se evidencia la diferencia entre lo que Intxaurrondo cobraba y lo que actualmente se le ofrece por sus funciones como presentadora y codirectora del programa.