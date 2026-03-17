La formación exige al Gobierno central respuestas ante la huelga de médicos y el «colapso» del sistema en las ciudades autónomas.

La crisis que atraviesa la sanidad en Ceuta ha saltado oficialmente al escenario político nacional. Según informa El Faro de Ceuta, Vox ha registrado una batería de preguntas en el Senado dirigidas al Ejecutivo central para que aclare qué medidas piensa tomar ante lo que califican como una situación «crítica» y de «agonía» para el sistema público de salud.

Esta iniciativa surge como respuesta directa a la huelga que mantienen los facultativos ceutíes, quienes reclaman, entre otras mejoras, la aprobación de un Estatuto Marco propio. El partido busca que el Gobierno de Pedro Sánchez explique los motivos detrás de la negativa a conceder esta herramienta normativa a los profesionales.

Un sistema «al borde del colapso»

Desde la formación denuncian que la gestión del Ministerio de Sanidad es «nefasta» y que ha ignorado sistemáticamente las reivindicaciones del colectivo médico. En su comunicación, Vox subraya varios puntos de fricción:

Condiciones laborales: Critican que se obligue a los profesionales a trabajar en condiciones que tildan de «deplorables».

Critican que se obligue a los profesionales a trabajar en condiciones que tildan de «deplorables». Carga asistencial: Alertan sobre el incremento de la presión en el sistema debido a la sanidad universal sin un refuerzo proporcional de las plantillas.

Alertan sobre el incremento de la presión en el sistema debido a la sanidad universal sin un refuerzo proporcional de las plantillas. Listas de espera: Desmienten la versión oficial del Ingesa, asegurando que, pese a la «propaganda» de inversiones, las esperas para especialistas no dejan de aumentar.

Interpelación directa por Ceuta y Melilla

La propuesta parlamentaria no solo se queda en la crítica, sino que exige saber si el Gobierno tiene planes concretos para garantizar que la calidad asistencial en Ceuta y Melilla sea equiparable a la del resto del territorio español. Según Vox, tanto profesionales como usuarios están sufriendo de forma directa las consecuencias de un sistema que «amenaza su derecho a la salud».

Esta ofensiva en el Senado es el resultado de la reciente reunión Interparlamentaria celebrada por el partido con representantes de Andalucía y las ciudades autónomas, donde se acordó priorizar la emergencia sanitaria en la agenda legislativa.