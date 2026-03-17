Para garantizar la asistencia farmacéutica permanente en la ciudad autónoma, se han establecido los turnos de guardia para la jornada de hoy. Si necesita adquirir medicamentos fuera del horario comercial habitual, estos son los establecimientos disponibles:

Zona Centro

Para los residentes en el casco urbano y alrededores, la farmacia encargada de cubrir el servicio durante el horario diurno es:

Farmacia RUIZ C.B. Dirección: Calle Jáudenes, 12. Horario: Servicio diurno (de 09:00 a 22:00 horas).

Campo Exterior y Servicio Nocturno

En la zona del Campo Exterior, así como para cualquier urgencia que surja durante la noche y madrugada, el servicio será cubierto por:

Farmacia PUYA C.B. Dirección: Calle Teniente Coronel Gautier, 12 (Hadú). Horario: Servicio de guardia (incluye turno de noche).

Recomendaciones adicionales Se recuerda a los ciudadanos que, para la adquisición de medicamentos sujetos a prescripción médica durante el servicio de guardia, es necesario presentar la receta correspondiente y la tarjeta sanitaria.