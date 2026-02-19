Treinta días después de que el estruendo del descarrilamiento cambiara para siempre la historia de Adamuz, este municipio cordobés de 4.000 habitantes lucha por recuperar una normalidad que se antoja esquiva. Tras la entrega física y emocional que supuso el rescate de las víctimas del accidente ferroviario —con un saldo de 46 fallecidos—, el pueblo enfrenta ahora una fase crítica: la cicatrización de unas heridas psicológicas que, lejos de cerrarse, afloran en cada café y en cada noche de pesadilla.

La herida emocional de los rescatistas espontáneos

Para los vecinos que estuvieron en primera línea, la tragedia no terminó cuando se retiraron las vías. Personas como Gonzalo Sánchez, el vendedor de la ONCE que se convirtió en héroe anónimo al rescatar heridos con su quad, viven hoy un «vía crucis» personal. La realidad del trauma se manifiesta en el silencio y en los restos físicos que la memoria se resiste a borrar: Gonzalo confiesa que tardó semanas en lavar la sangre que aún manchaba su vehículo, un símbolo de la crudeza de aquella noche.

Secuelas psicológicas: El insomnio, las pesadillas recurrentes y la ansiedad marcan el día a día de muchos voluntarios.

El insomnio, las pesadillas recurrentes y la ansiedad marcan el día a día de muchos voluntarios. Apoyo profesional: Los servicios psicológicos siguen desplegados en la localidad, atendiendo a una población que, aunque reticente al principio, empieza a comprender que «hablar es necesario para seguir adelante».

Los servicios psicológicos siguen desplegados en la localidad, atendiendo a una población que, aunque reticente al principio, empieza a comprender que «hablar es necesario para seguir adelante». El peso del recuerdo: La presencia constante de técnicos en las vías cercanas actúa como un recordatorio diario que impide al pueblo pasar página definitivamente.

Indignación ante el «relato injusto»

A pesar del reconocimiento institucional con la Medalla de Andalucía, el pueblo de Adamuz lidia con la frustración generada por ciertas informaciones. Gonzalo y otros vecinos denuncian con amargura la difusión de noticias falsas que sugerían episodios de pillaje o robos tras el accidente. «Nos han echado una piedra en el camino muy fea después de habernos dejado el cuerpo y el alma allí», lamentan, defendiendo la integridad de una comunidad que se volcó sin reservas con los desconocidos que sufrieron el siniestro.

El aceite, la solidaridad y el futuro

En los mesones locales, como el de Ángel María Montero, las conversaciones intentan desviarse hacia la lluvia o la cosecha de la aceituna, pero el tema del accidente siempre acaba regresando. El sentimiento es unánime: el deseo de que Adamuz sea recordado por su excelente aceite de oliva, pero la resignación de saber que su nombre estará ligado para siempre a la solidaridad ferroviaria.

La reciente concesión de la Medalla de Andalucía se recibe en el pueblo no como un premio a la vanidad, sino como un acto de justicia necesario para mitigar el dolor. Para Adamuz, el verdadero héroe no tiene nombre propio; es el conjunto de un pueblo que, entre lágrimas y pesadillas, prefiere quedarse con la satisfacción de las vidas salvadas y el alivio de haber cumplido con su deber humano en la noche más oscura de su historia.