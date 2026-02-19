Un juzgado de Málaga ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un entrenador de fútbol base de 55 años, acusado de graves delitos contra la libertad sexual de menores de edad. La decisión, confirmada este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se produce tras una investigación de la Policía Nacional que ha identificado, hasta el momento, a tres víctimas pertenecientes al mismo entorno deportivo.

El detonante: Unos mensajes de texto bajo sospecha

La investigación se puso en marcha gracias a la alerta de unos padres. Tras descubrir conversaciones en el teléfono de su hijo con un tono «muy afectivo» que excedía por completo la relación profesional entre un técnico y un alumno, los progenitores interrogaron al menor. Sus testimonios revelaron no solo la existencia de un vínculo inapropiado, sino la presunta comisión de agresiones sexuales.

Tras la denuncia, el Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga tomó el control del caso y detectó a otros dos menores afectados en el mismo club. El desglose de los cargos es el siguiente:

Agresión sexual: Imputada por el trato recibido por dos de los alumnos.

Imputada por el trato recibido por dos de los alumnos. Provocación sexual: Basada en la exhibición de imágenes de contenido pornográfico a las víctimas.

Basada en la exhibición de imágenes de contenido pornográfico a las víctimas. Tercera víctima: En este caso, la investigación apunta únicamente a un delito de provocación sexual.

Silencio del acusado y avance de la instrucción

Durante su comparecencia ante el juez de guardia de la Sección de Instrucción número 4 de Málaga, el detenido se acogió a su derecho a no declarar. Por el contrario, uno de los menores ya ha prestado declaración judicial, mientras que el resto lo hará de forma escalonada durante la fase de instrucción para evitar su revictimización.

La causa ha sido derivada a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, el órgano competente para este tipo de delitos. Aunque la calificación de los delitos es provisional, la gravedad de los indicios ha motivado la medida cautelar de prisión para evitar cualquier riesgo de reiteración o entorpecimiento de la justicia.

Reacción del entorno deportivo

El Club Deportivo Conejito de Málaga, entidad con la que el arrestado colaboraba, ha emitido un comunicado asegurando que ningún miembro de la directiva ni del equipo técnico tenía conocimiento de estos hechos, que han calificado de «extrema gravedad». La noticia ha generado una profunda conmoción en el fútbol base de la capital malagueña, reabriendo el debate sobre los protocolos de supervisión y seguridad en los clubes deportivos infantiles.