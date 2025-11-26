El Gobierno ha aprobado este martes un conjunto de medidas económicas destinadas a apoyar a los habitantes y al sector primario de La Palma, aún afectados por las consecuencias de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en 2021. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto ley específico para la isla que incluye una deducción del 60% en el IRPF correspondiente al ejercicio en curso.

Entre las iniciativas adoptadas destaca también la autorización para distribuir 100 millones de euros procedentes del superávit entre los agricultores perjudicados por el desastre natural. Estos fondos buscan aliviar las pérdidas acumuladas y contribuir a la recuperación económica del campo palmero, uno de los sectores más golpeados tras la erupción.

La medida forma parte del compromiso del Ejecutivo con la reconstrucción de la isla, que continúa afrontando los efectos materiales y sociales provocados por la actividad volcánica registrada en octubre de 2021.