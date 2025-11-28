El Gobierno ha respondido con contundencia a las declaraciones de José Luis Ábalos, al asegurar que no piensa “dejarse chantajear” por lo que considera “mentiras” del exministro. La dirección del PSOE también ha arremetido contra su antiguo secretario de Organización y contra Koldo García, a quienes acusa de impulsar una estrategia de defensa basada “en mentiras y difamaciones” con el objetivo de “aliviar su responsabilidad ante la Justicia”.

Desde Ferraz subrayan que tanto Ábalos como García estarían tratando de desviar la atención mediante acusaciones infundadas, en un intento de minimizar las consecuencias judiciales del caso que los implica. El partido insiste en que no tolerará que se utilice el nombre del PSOE para “construir relatos falsos” y recuerda que la responsabilidad de ambos deberá dirimirse en los tribunales.

El Gobierno, por su parte, reitera que seguirá colaborando con la Justicia y que no permitirá que “maniobras personales” afecten al funcionamiento institucional ni al trabajo del Ejecutivo.