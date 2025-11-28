El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó este viernes su plena confianza en la Justicia ante lo que calificó como una “absoluta farsa” y una historia “rocambolesca” impulsada por quienes, según dijo, pretendían situarlo en “una situación comprometida”.

Tras participar en una reunión de la comisión ejecutiva regional del PSOE de Canarias, partido del que es secretario general, Torres aseguró ante los medios que afronta las acusaciones “con una sonrisa en el rostro”. El ministro afirmó que solo responderá a las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama “cuando exista una sola prueba veraz por parte de esa persona”.

Torres sostuvo que algunos esperaban que el informe de la UCO lo implicara directamente, pero —subrayó— “se han quedado con la miel en los labios, y por lo tanto intentan encontrar donde no hay”. El ministro insistió en que confía plenamente en el proceso judicial y en que los hechos terminarán imponiéndose.