En el PP de Madrid observan con distancia la campaña andaluza, contrastando el estilo de confrontación de la presidenta con el perfil de «gestión y calma» de Moreno Bonilla.

MADRID – La brecha de estilos dentro del Partido Popular se hace evidente ante el próximo ciclo electoral. En la Puerta del Sol, el equipo de confianza de Isabel Díaz Ayuso sigue con atención —y una dosis de escepticismo— los pasos de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía. Según fuentes internas, en el PP de Madrid ya se refieren al presidente andaluz bajo el apodo del “Rajoy andaluz”, una etiqueta que define una forma de hacer política basada en la previsibilidad, la moderación y la evitación del conflicto directo.

Dos modelos enfrentados: Confrontación vs. Perfil bajo

La comparativa entre Sol y San Telmo revela dos manuales de resistencia política opuestos:

El modelo Ayuso: La presidenta madrileña ha endurecido su discurso en los últimos meses, apostando por una batalla ideológica frontal y sin complejos. Su estrategia no rehúye la polémica, llegando a alimentar teorías sobre el censo electoral o ataques directos al Gobierno central, buscando la movilización constante de su base más fiel.

La presidenta madrileña ha endurecido su discurso en los últimos meses, apostando por una batalla ideológica frontal y sin complejos. Su estrategia no rehúye la polémica, llegando a alimentar teorías sobre el censo electoral o ataques directos al Gobierno central, buscando la movilización constante de su base más fiel. El modelo Moreno: El presidente andaluz se aferra al lema “estabilidad o lío” para intentar revalidar su mayoría absoluta. Su campaña se centra en proyectar una imagen de centralidad y gestión, evitando que el ruido nacional o la influencia de Vox contaminen su perfil de «líder tranquilo».

El temor al «centrismo»

Desde el entorno de Ayuso se mira «de reojo» esta apuesta por la moderación. Existe la convicción en el equipo madrileño de que el éxito electoral reside en la claridad ideológica y no en el perfil bajo que representa Moreno, a quien asocian con la herencia política de Mariano Rajoy por su estilo pausado y su enfoque en la economía por encima de la «batalla cultural».

Por su parte, la oposición en Andalucía, liderada por el PSOE, intenta romper esa imagen de moderación de Moreno Bonilla. La candidata socialista, María Jesús Montero, ha criticado recientemente al presidente por ir «de fiesta en fiesta» para evitar hablar de los problemas de gestión en la comunidad, calificándolo de «político educado, pero no moderado».

Un pulso por la esencia del PP

Este bautismo de Moreno como el “Rajoy andaluz” por parte de los populares madrileños no es solo una anécdota, sino el reflejo de una tensión latente sobre qué camino debe seguir el PP. Mientras Moreno advierte que «una minoría no puede arrastrar las posiciones de un partido central» (en referencia a Vox), el equipo de Ayuso considera que es precisamente esa firmeza la que garantiza las mayorías y frena el crecimiento de la derecha radical.

El resultado de las urnas en Andalucía determinará cuál de los dos barones sale reforzado en este pulso silencioso por el alma y la estrategia nacional del partido.