El ministro de Asuntos Exteriores subraya que el prestigio exterior del país se mantiene firme gracias al crecimiento económico y a una política basada en el derecho internacional.

Madrid — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha salido al paso de las dudas sobre el prestigio exterior de España tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida este jueves a La 1 de TVE, Albares ha asegurado con rotundidad que la imagen internacional del país sigue siendo “muy sólida”.

A pesar del impacto político que genera la situación judicial del exlíder socialista, el jefe de la diplomacia española ha insistido en que el reconocimiento del que goza España en el extranjero se fundamenta en pilares estructurales y en una línea política coherente que va más allá de coyunturas particulares.

Una política exterior basada en valores

Durante su intervención, Albares ha desgranado los factores que, a su juicio, blindan la reputación de España en el tablero geopolítico. El ministro ha destacado que la comunidad internacional reconoce unánimemente una acción exterior española basada en «valores humanistas».

“Todo el mundo nos reconoce una política exterior coherente, que defiende los mismos principios de respeto al derecho internacional, de búsqueda de la paz y de no aceptar que la guerra es un instrumento de política exterior en todos los escenarios, sea en Ucrania o en Oriente Medio”, ha enfatizado.

Asimismo, ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo con la «igual dignidad de todos los seres humanos», haciendo especial mención a la postura del país respecto a los derechos de las personas migrantes.

El motor económico como aval

Más allá de la diplomacia y los principios éticos, el titular de Exteriores ha querido trasladar el foco hacia la gestión macroeconómica como el gran motor del prestigio actual de España en los mercados y foros internacionales.

Según ha subrayado Albares, los datos económicos actuales disipan cualquier sombra de duda sobre la fiabilidad del país:

Liderazgo europeo: España lidera actualmente el crecimiento económico dentro de la Unión Europea.

España lidera actualmente el crecimiento económico dentro de la Unión Europea. Referente global: Se consolida como una de las principales economías con mayor dinamismo y expansión a escala mundial.

Con estos argumentos, el Gobierno busca encapsular el impacto de la noticia judicial sobre Zapatero, blindando la marca España bajo el paraguas de la solidez económica y la coherencia en la defensa del derecho internacional.