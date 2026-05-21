Madrid — El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado el bloqueo de un total de 490.780 euros en las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La medida se enmarca en la investigación de una presunta red de tráfico de influencias relacionada con la aerolínea Plus Ultra, en la cual el magistrado sitúa al exdirigente socialista como «líder».

La decisión judicial, adoptada a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, tiene como objetivo asegurar la eventual responsabilidad civil del investigado en el futuro.

Los pagos bajo la lupa judicial

Según detallan fuentes jurídicas, la cantidad bloqueada coincide exactamente con los fondos que el expresidente habría percibido entre los años 2020 y 2025 de la consultora Análisis Relevante. Esta firma está considerada por el juez como una empresa «instrumental» clave para canalizar los pagos ilícitos.

La investigación detalla el rastreo de los fondos de la siguiente manera:

Año 2020: Se registran tres transferencias que suman un total de 29.680 euros .

Se registran tres transferencias que suman un total de . Marzo 2021 – Junio 2025: Una cuenta compartida entre Zapatero y su esposa recibió pagos por valor de 445.200 euros.

El magistrado sostiene que este flujo de dinero coincide temporalmente con las gestiones realizadas para influir en la concesión de ayudas públicas a favor de terceros, principalmente en el polémico rescate estatal de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021.

Tesis del juez: Los beneficios económicos de la trama habrían sido redirigidos hacia el expresidente y su entorno más cercano a través de una red de sociedades pantalla y empresas instrumentales sin actividad real. Entre ellas destaca Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, un amigo cercano a Zapatero a quien miembros de la aerolínea calificaban como su «lacayo».

Citado a declarar en junio

Este bloqueo de saldos se suma a la decisión tomada el pasado martes por el juez Calama, quien formalizó la imputación de Zapatero y lo citó a declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio. En esa misma resolución se acordó la apertura de una pieza separada para gestionar las medidas cautelares sobre los activos financieros.

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La defensa de Zapatero

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero ha negado rotundamente los cargos y ha manifestado que defenderá su inocencia. El expresidente reiteró lo ya expuesto ante el Senado el pasado mes de marzo, asegurando que: