Barcelona — Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha salido al paso de las especulaciones sobre el futuro de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. El secretario general adjunto de la formación, Oriol López, ha defendido este jueves que ERC ya funciona como un «frente amplio» por naturaleza y ha ratificado la apuesta inequívoca del partido para que Rufián repita como candidato en las próximas elecciones generales.

Estas declaraciones llegan un día después de que el propio Rufián sacudiera el tablero político al abrir la puerta, por primera vez, a liderar un frente unitario que aglutine a las izquierdas soberanistas y estatales, desvelando además que ha puesto «condiciones» a la dirección de ERC para volver a encabezar la lista.

El «junquerismo» como fórmula de integración

En una entrevista concedida a La 2Cat, Oriol López ha rebajado la tensión y ha relativizado el órdago de su líder en Madrid, asegurando que no hay riesgo de ruptura. «ERC liderará en Cataluña, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio», ha afirmado, situando esta estrategia dentro de la tradición del partido.

«(El frente amplio) es algo que este partido ha hecho siempre. Es el ‘junquerismo’. Y Rufián también es producto de eso, de crecer a uno y otro lado», argumentó López.

Respecto a las exigencias planteadas por el candidato, el dirigente republicano se ha mostrado convencido de que encontrarán «las fórmulas para que se sienta cómodo», subrayando que ambas partes están «muy cerca» en la negociación. Asimismo, ha ensalzado el valor electoral de Rufián, destacando su capacidad para conectar con sectores muy diversos de la sociedad: «Muchos partidos querrían que estuviera a su lado».

Comuns exige una reunión «urgente» para aclarar la propuesta

La sacudida de Rufián no solo ha tenido eco en su propio partido, sino que ha activado las alarmas en el espacio de la izquierda. La presidenta del grupo de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha tildado de «urgente» mantener un encuentro con el portavoz republicano para conocer de primera mano el alcance de sus intenciones.

En declaraciones a TV3, Albiach ha mostrado su desconcierto ante el movimiento:

Se preguntó si Rufián «se ha emancipado de ERC» o si cuenta con el aval de su formación.

o si cuenta con el aval de su formación. Cuestionó si busca reformular la lista republicana o si pretende levantar una «alternativa estatal» multilateral.

multilateral. Recordó que el portavoz dio el miércoles «un paso que hasta ahora no había dado ni en público ni en privado».

Pese a las dudas, Albiach se ha mostrado favorable a una confluencia amplia («estar todos, cuantos más mejor»), ya sea mediante coaliciones, programas compartidos o pactos tras las urnas, siempre respetando los procesos internos de cada organización.

IU se abre a negociar, pero lanza un aviso contra los «egos»

Desde el ámbito estatal, Izquierda Unida (IU) ha recogido el guante de manera inmediata, aunque con matices. El portavoz de la formación en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado en TVE que «por supuestísimo» están dispuestos a sentarse a negociar, admitiendo que están «deseando» que alguien les detalle una propuesta que ya habían reclamado en el pasado.

No obstante, Santiago ha aprovechado para marcar distancias con las formas del bloque soberanista, lanzando una advertencia sobre la personalización del proyecto:

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«Los hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años».

El portavoz de IU ha zanjado que su apuesta pasa por un «proyecto de izquierda federal con un proyecto de país integral» que, a diferencia de la propuesta de Rufián, «no anteponga la prioridad regional».