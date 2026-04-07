El hermano de Koldo García rompe su silencio ante las defensas para desvincularse de la contratación de Jésica Rodríguez en la empresa pública Ineco, aunque reconoce haber mediado en pagos en efectivo.

Tras negarse a responder a las preguntas de la Fiscalía, Joseba García Izaguirre sí ha accedido a declarar a preguntas de su propia defensa. En un testimonio clave para la causa, García ha intentado marcar distancias con la gestión laboral de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, a pesar de admitir su papel como intermediario en entregas de dinero.

El sobre de los 400 euros

Uno de los momentos más tensos de la declaración se produjo cuando Joseba García reconoció un hecho que vincula directamente al empresario Víctor de Aldama con el entorno del exministro. El testigo admitió haber entregado a Jésica Rodríguez un sobre con 400 euros en efectivo que, según su versión, le había facilitado previamente el propio Aldama.

Este reconocimiento refuerza la tesis de la acusación sobre la existencia de un flujo de dinero opaco entre la supuesta trama y el círculo íntimo de Ábalos.

«Yo no era su jefe»

Respecto a la etapa de Rodríguez en la empresa pública Ineco (dependiente del Ministerio de Transportes), Joseba García trató de minimizar su responsabilidad. A pesar de que la investigación apunta a que él supervisaba su actividad, el testigo fue tajante:

Sobre el rendimiento laboral: “Yo no sé si Jésica trabajaba mucho o poco”, afirmó, desentendiéndose de si la mujer cumplía con sus obligaciones.

“Yo no sé si Jésica trabajaba mucho o poco”, afirmó, desentendiéndose de si la mujer cumplía con sus obligaciones. Sobre la asistencia al puesto: Aseguró que Rodríguez nunca le comunicó que no fuera a acudir a su puesto de trabajo.

Aseguró que Rodríguez nunca le comunicó que no fuera a acudir a su puesto de trabajo. Sobre su apoyo técnico: Justificó su relación laboral alegando que simplemente la ayudaba con los «partes de trabajo» administrativos.

Un sueldo público sin contraprestación

La declaración de Joseba García choca frontalmente con los datos de la instrucción y con la propia confesión de Jésica Rodríguez. La expareja del exministro:

Estuvo contratada por Ineco entre marzo de 2019 y diciembre de 2021. Percibió un total de 34.477,84 euros de dinero público. Reconoció durante la instrucción que cobró dichas cantidades sin haber desempeñado trabajo alguno para la entidad.

Con esta estrategia, el hermano de Koldo intenta evitar ser señalado como el cooperador necesario en lo que la Fiscalía considera un contrato «fantasma» financiado con fondos del Estado para favorecer al entorno personal del entonces ministro de Transportes.