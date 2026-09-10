MADRID.— Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, declara este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en calidad de investigado. La comparecencia se enmarca en la causa sobre las supuestas maniobras atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y boicotear pesquisas judiciales relacionadas con el entorno del Gobierno.

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El magistrado acordó la imputación de Marcos a instancias de la acusación popular unificada, ejercida por el Partido Popular, tras señalar un mando del instituto armado que el exdirector ejerció presiones para aminorar el perfil de los investigadores en la causa que afecta al hermano de Pedro Sánchez.

Cúpula del instituto armado y citación del fiscal jefe de Badajoz

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La investigación se adentra en la estructura directiva del instituto armado y en la tramitación de denuncias previas: