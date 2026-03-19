La defensa de Óscar Sánchez, el exinspector jefe de la UDEF en Madrid, ha interpuesto un recurso contra el auto de procesamiento dictado por la Audiencia Nacional. El escrito denuncia que el juez Francisco de Jorge tomó la decisión de forma «prematura» y «escalonada», apenas tres días antes de que el acusado prestara declaración voluntaria, lo que, según su abogado, vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías.

Críticas a la «afirmación hueca» de los 32 millones

Uno de los puntos más polémicos del recurso es la cifra del presunto botín. El magistrado estima que Sánchez percibió 32,6 millones de euros por dar cobertura a una red que introdujo 73 toneladas de cocaína en España. La defensa califica esta cifra como una «afirmación hueca», argumentando que:

Falta de pruebas: El auto no identifica qué diligencia o investigación concreta acredita dicha cantidad.

El auto no identifica qué diligencia o investigación concreta acredita dicha cantidad. Uso de bases de datos: Cuestionan la acusación de que el inspector utilizara ficheros policiales de forma fraudulenta para beneficiar a la red.

Cuestionan la acusación de que el inspector utilizara ficheros policiales de forma fraudulenta para beneficiar a la red. Imprecisión temporal: Denuncian una «ausencia de análisis individualizado» sobre la participación real del agente en los hechos.

«Se ha dictado el procesamiento cuando el acervo de la investigación se encontraba en un estado manifiestamente incompleto», sostiene el abogado Emilio José Rodríguez Marqueta.

Irregularidades en la instrucción

El recurso subraya que el procesamiento se ha producido mientras partes de la causa siguen bajo secreto de sumario, lo que genera una «asimetría» en el acceso a la información. La defensa alega que aún no ha podido acceder a:

Los volcados brutos de los dispositivos electrónicos intervenidos a su representado. Los datos originales de la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC, clave en la investigación. Los resultados de diversas comisiones rogatorias internacionales que todavía están pendientes.

Un procesamiento «fragmentado»

La defensa también critica la metodología del juez de procesar a los investigados de forma «escalonada» (primero al líder de la trama y luego al policía), una estrategia que también ha sido cuestionada por la Fiscalía Anticorrupción. Según el recurso, este sistema quiebra el principio de «igualdad de armas» y coloca a Sánchez en una situación de desventaja objetiva frente a otros implicados.

Óscar Sánchez, quien permanece en prisión provisional desde noviembre de 2024 tras el hallazgo de más de 20 millones de euros en su domicilio y despacho, comparte procesamiento en esta pieza con su mujer y su cuñada, acusadas de blanqueo de capitales.