El Ministerio del Interior ha alcanzado una cifra crítica en su estrategia de prevención de la violencia machista: 25.037 mujeres han sido avisadas formalmente por las fuerzas de seguridad de que su agresor tiene antecedentes por maltrato a otras parejas. Esta medida, activa desde febrero de 2023, busca ofrecer una capa extra de protección ante perfiles criminales considerados de alta peligrosidad.

Un incremento acelerado en las alertas

Desde el pasado mes de noviembre, el número de mujeres notificadas ha crecido en más de 5.000 personas, lo que refleja una intensificación en la labor de evaluación policial. Según los datos actualizados facilitados a la Agencia EFE, el sistema tiene registrados actualmente a 83.987 agresores con más de una víctima en su historial.

La comunicación se realiza de forma individualizada y bajo criterios estrictos:

Evaluación de riesgo: Solo se informa cuando se detecta un «factor de riesgo especial» para la mujer o los menores a su cargo.

Solo se informa cuando se detecta un «factor de riesgo especial» para la mujer o los menores a su cargo. Proporcionalidad: La instrucción técnica dicta que el aviso debe ser necesario y limitado.

La instrucción técnica dicta que el aviso debe ser necesario y limitado. Confidencialidad: La policía comunica la existencia de antecedentes, pero en ningún caso detalla la naturaleza de los hechos previos o la identidad de las víctimas anteriores.

«La peligrosidad de estos agresores es superior: recurren a la violencia antes en cada nueva relación y presentan una mayor lesividad», advierten desde el Ministerio del Interior.

El perfil del agresor reincidente

Las investigaciones policiales han confirmado que los maltratadores con antecedentes presentan un comportamiento mucho más agresivo y letal. Son responsables de un porcentaje significativo de los feminicidios registrados y muestran una tendencia mayor a quebrantar las medidas de protección impuestas por la justicia.

El objetivo de estas alertas es que la víctima sea consciente de que no se trata de un episodio aislado, sino de un patrón de conducta que aumenta exponencialmente el riesgo de una agresión grave.

Recursos de ayuda y emergencia

Es fundamental recordar que existen canales gratuitos, confidenciales y disponibles las 24 horas para cualquier mujer que se sienta en peligro: