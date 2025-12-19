El hasta ahora responsable de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha presentado su dimisión y ha solicitado su baja como militante de la formación tras trascender una denuncia por presunto acoso sexual a un militante menor de edad, según han publicado varios medios españoles.

La denuncia, que fue interpuesta el pasado 12 de diciembre ante la Policía Nacional en Madrid, describe supuestos hechos ocurridos en 2023, cuando el ahora denunciante tenía 16 años y colaboraba con el partido y con la organización juvenil vinculada a Vox, Revuelta.

Según la acusación, Esteban habría mantenido contactos reiterados con el joven por mensajes a través de WhatsApp y redes sociales, realizando preguntas de carácter personal y propuestas para encuentros fuera del ámbito político, a pesar de conocer que era menor. En una de las ocasiones relatadas en la denuncia, el denunciante asegura que el exjefe de redes lo habría tocado “con ánimo sexual y libidinoso” sin su consentimiento.

Tras hacerse pública la denuncia en medios, Esteban anunció su renuncia al cargo y su baja en Vox, asegurando en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que abandonaba sus responsabilidades “para no dañar al partido”. Asimismo, se declaró inocente de las acusaciones y atribuyó lo sucedido a tensiones internas en Revuelta.

En su mensaje, Esteban vinculó la denuncia con una confrontación en la organización juvenil, afirmando que días antes había reclamado transparencia sobre la gestión económica de Revuelta y que, a su juicio, la acusación se había presentado en represalia. También señaló directamente a dirigentes de esa organización, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, como impulsores de la acusación, algo que ambos han negado públicamente.

Fuentes del entorno de Vox han apelado a la presunción de inocencia mientras la investigación judicial sigue en curso. Por su parte, el denunciante sostiene que había al menos otros casos similares con jóvenes menores en el contexto de la organización, según han recogido distintos medios.

Este suceso se produce en un momento de tensión interna dentro del partido y de su rama juvenil, que en las últimas semanas ha estado en el foco de la atención mediática por presuntas irregularidades en la gestión interna de Revuelta.