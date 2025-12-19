El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha optado por no contar con la participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Extremadura, que se celebrarán el próximo 21 de diciembre. Esta decisión marca la primera vez desde 2021 en que la formación socialista prescinde de la figura de Zapatero en sus actos de campaña, una decisión que coincide con diversas polémicas y presiones mediáticas en torno al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Tradicionalmente una figura habitual en las campañas socialistas, Zapatero no ha intervenido en ningún mitin ni acto electoral desde el inicio de la contienda el pasado 5 de diciembre, rompiendo con una práctica que se había repetido en las anteriores citas electorales del partido. El movimiento se produce en un momento de debate interno dentro del PSOE, y en medio de informaciones que han vinculado al expresidente con una reunión reciente en un lugar aislado con un imputado en el caso Plus Ultra, intensificando la atención mediática sobre su figura.

En un acto celebrado el 28 de noviembre, ya antes de arrancar oficialmente la campaña, Zapatero asistió a la entrega de unos premios en Extremadura junto a otros dirigentes socialistas, donde defendió la labor y trayectoria de Pedro Sánchez como presidente y abogó por la importancia de “ganarse voto a voto” en democracia. Aun así, esa ha sido la única aparición pública del expresidente en la región durante este periodo preelectoral.

La ausencia de Zapatero se interpreta por algunos analistas como un intento del PSOE por centrar la campaña en sus actuales líderes y evitar distracciones asociadas a figuras del pasado, en un contexto marcado por debates sobre corrupción y la estrategia electoral en territorios tradicionalmente disputados.