Ante la grave crisis de falta de médicos en Melilla y Ceuta, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido externalizar determinados servicios sanitarios mediante contratos menores con empresas privadas, entre ellas Vithas, tras caducar los acuerdos con Quirón y la Fundación Jiménez Díaz.

La medida, dirigida a garantizar la atención en especialidades como neurofisiología, logopedia, medicina nuclear y el Teleictus, ha generado controversia al confrontar con la crítica constante de García hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la supuesta «privatización de la sanidad pública».

«En lugares con dificultad para contar con servicios plenamente cubiertos, la externalización es una herramienta legal y oportuna para garantizar accesibilidad a los usuarios», señala el doctor Jesús Romero Imbroda, neurólogo, que recuerda que gobiernos socialistas como el de Andalucía han utilizado este modelo durante décadas.

Desde 2020, Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha destinado 31 millones de euros en Ceuta y 19 millones en Melilla para externalizar servicios como ecografías, mamografías, TAC, colonoscopias y densitometrías, alcanzando niveles de privatización cercanos al 40% en estas ciudades autónomas.

El Hospital Comarcal de Melilla, cerrado el 16 de diciembre tras el traslado de pacientes al Hospital Universitario, ha contratado pruebas externas por 1,5 millones de euros entre enero de 2023 y abril de 2024.

Romero Imbroda subraya que esta colaboración público-privada no debe ser demonizada y califica de «hipocresía» criticar medidas que, en otros contextos, se llevan a cabo. Además, señala las deficiencias de gestión al depender de Ingesa en Madrid, lejos de la realidad de la ciudad, y aboga por que la sanidad de Melilla tenga un responsable local cercano a la población.

Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, ha lamentado que la ciudad siga sin ser un destino atractivo para médicos, debido a la falta de compromiso y recursos del Gobierno central, a pesar de haber sido declarada zona de difícil cobertura.