La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este jueves, 21 de mayo, para acoger una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro. El histórico ruedo madrileño registrará un lleno absoluto en sus localidades para presenciar el desempeño de una terna compuesta por José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes se enfrentarán a astados de la ganadería de Puerto de San Lorenzo. El festejo, que ha agotado el papel en los canales oficiales de venta, comenzará a la hora habitual del ciclo madrileño y contará con cobertura televisiva en directo.

La Feria de San Isidro 2026 continúa con su desarrollo en la emblemática plaza de Madrid, donde se celebra desde el pasado 8 de mayo y hasta el próximo 14 de junio. Durante este período, el ciclo taurino contempla un total de 28 festejos, desglosados en 23 corridas de toros, dos festejos de rejones y tres novilladas con picadores. Se calcula que durante los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina, considerada una de las más importantes de España.

Cartel de toreros y ganadería para hoy, jueves 21 de mayo

El cartel dispuesto para la jornada de este jueves, 21 de mayo, presenta a tres diestros que combinan legado y promesa sobre la arena. Más de 23.000 personas presenciarán en las gradas el hacer de José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. La terna afrontará los compromisos frente a los toros pertenecientes a la ganadería de Puerto de San Lorenzo, en una tarde que sucede a la jornada de ayer, protagonizada por José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

El inicio de la corrida de toros está programado para las 19:00 horas, el horario habitual de las corridas del abono en estos días del ciclo madrileño, en un momento donde Las Ventas encara una de sus semanas centrales de la temporada.

Precios y venta de entradas en la plaza de Madrid

El interés por asistir a las categorías principales de la feria ha provocado que varias jornadas, incluida la de este jueves, hayan colgado el cartel de «no hay billetes». Para los aficionados que buscan tener acceso a los festejos programados, la horquilla de precios de las localidades disponibles en taquilla oscila entre los 53 euros de las entradas más baratas y los 197 euros fijados para los puestos más privilegiados, condicionado siempre a la adquisición del papel antes de que se agote en las taquillas.

Dónde ver la corrida de toros en televisión y online

Aquellos espectadores que no se encuentren en las gradas de la plaza de Madrid disponen de opciones para seguir el espectáculo en directo a través de plataformas de televisión y soportes online. La retransmisión de la corrida de toros de este jueves correrá a cargo de TLMad, la plataforma de Telemadrid que retransmite los festejos este 2026.

La emisión íntegra de la Feria de San Isidro estará accesible tanto en sus canales de televisión como en sus aplicaciones móviles. Adicionalmente, el espacio permitirá seguir cada corrida bajo demanda durante un plazo de siete días posteriores a su emisión en directo.

Próximos festejos del abono de San Isidro

La actividad en la Plaza de Toros de Las Ventas continuará durante las siguientes jornadas con las combinaciones ya oficiales:

Viernes 22 de mayo: Toros de Victoriano del Río para los diestros Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

Toros de Victoriano del Río para los diestros Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Sábado 23 de mayo: Toros de la ganadería de Sánchez y Sánchez para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Toros de la ganadería de Sánchez y Sánchez para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Domingo 24 de mayo: Toros de Alcurrucén para los espadas Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández.

Toros de Alcurrucén para los espadas Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Martes 26 de mayo: Novillos de Conde de Mayalde para los novilleros Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.