El humorista ‘El Niño del Ukelele’ triunfa en redes sociales con una versión que satiriza la tendencia de identificarse con animales

El fenómeno de los therians —personas que se sienten o identifican con animales, utilizando a menudo máscaras y accesorios para emular su comportamiento— ha saltado de las plazas y parques a la primera línea del debate viral. Esta vez, el protagonista no es un vídeo de una quedada, sino una parodia musical que está arrasando en redes sociales.

La sátira de ‘El Niño del Ukelele’

El humorista conocido como ‘El Niño del Ukelele’ ha utilizado la popular base rítmica de La Morocha (el éxito de BM y Luck Ra) para lanzar una versión cargada de ironía sobre esta tendencia.

La letra, que ya acumula miles de reproducciones, retrata situaciones domésticas supuestamente protagonizadas por therians con el habitual tono satírico del artista. «Mi vecino de arriba todos los días a las seis lo saca la mujer porque él dice que es un yorkshire», comienza la parodia, que no duda en usar términos coloquiales como «plomillazo» para referirse a la conducta de los protagonistas.

Entre la risa y la crítica

La letra no se detiene en los perros o gatos, sino que escala en intensidad cómica al mencionar supuestos therians que se sienten «ciervos con cuernos» o incluso «almejas a la marinera». Sin embargo, la parodia también contiene un mensaje que muchos usuarios han interpretado como reivindicativo: «Si tú te sientes de una raza, pues muy bien, pero que tenga sentido», añade el humorista, señalando la disparidad entre algunos roles animales y la realidad física de las personas.

El fenómeno ‘therian’ bajo el foco

Aunque el movimiento therian lleva tiempo circulando, especialmente entre los más jóvenes y en plataformas como TikTok, su presencia en espacios públicos con máscaras y accesorios ha generado una división notable entre defensores y detractores.

Mientras que sus practicantes lo consideran una forma de expresión de identidad, sectores críticos lo ven como una tendencia pasajera carente de lógica. La viralidad de esta canción refleja cómo, a menudo, la sociedad recurre al humor para procesar y debatir sobre fenómenos culturales nuevos o inusuales que irrumpen en la cotidianeidad.