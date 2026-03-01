El conjunto de Míchel busca tomar aire en la clasificación ante un Celta que llega a Montilivi con el desgaste europeo y la intención de defender su posición de privilegio en la tabla.

La jornada 26 de LALIGA EA Sports se cierra este domingo 1 de marzo con un atractivo encuentro en Montilivi entre el Girona FC y el Celta de Vigo. Mientras los locales necesitan imperiosamente los puntos para alejarse de la zona baja de la tabla, los vigueses, bajo la dirección de Claudio Giráldez, llegan a tierras catalanas con el objetivo de consolidar su sexta plaza, tras una intensa semana de competición en la Europa League.

El Girona, con urgencias y cambios en el once

El conjunto gerundense encara el partido con una enfermería al completo: Juan Carlos Martín, Van de Beek, Portu, Artero, Álex Moreno y Ter Stegen son baja confirmada. La gran incógnita bajo palos es Gazzaniga, quien, de no llegar a tiempo debido a su luxación, dejaría su lugar al reciente fichaje Rubén Blanco.

Míchel parece dispuesto a ajustar su bloque ofensivo, con la posible entrada de Azzedine Ounahi en la mediapunta y la confianza puesta en el tridente formado por Viktor Tsygankov, Bryan Gil y Vladyslav Vanat. El técnico madrileño confía en la solidez defensiva que proporcionarán Hugo Rincón, Vitor Reis, Dani Blind y Arnau Martínez para frenar a un Celta que, pese al cansancio, se mantiene muy competitivo.

Un Celta condicionado por el calendario

Claudio Giráldez, por su parte, deberá gestionar el esfuerzo acumulado por su plantilla tras el choque europeo. El técnico tiene las bajas de Pablo Durán y Borja Iglesias (sancionado), pero cuenta con la casi segura recuperación de Hugo Sotelo. La defensa podría presentar novedades, dando descanso a jugadores clave como Starfelt o Javi Rodríguez, mientras que en ataque la movilidad de Fer López, Jones El-Abdellaoui y Ferrán Jutglà será la principal baza viguesa para asaltar Montilivi.

Horario y dónde ver el partido

El choque entre el Girona FC y el Celta de Vigo se disputará este domingo 1 de marzo de 2026 a las 21:00 horas. La retransmisión del encuentro, perteneciente a la vigesimosexta jornada de LALIGA EA Sports, podrá seguirse en directo a través de M+ LALIGA.