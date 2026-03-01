La Policía Nacional ha decretado la puesta en libertad del hombre que fue detenido el pasado viernes en El Puerto de Santa María tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su pareja. Los resultados preliminares de la investigación han dado un giro al caso, confirmando que el fallecimiento de la mujer se debió a una sobredosis y no a una agresión violenta.

Los hechos en la barriada de Los Romanos

El suceso se desencadenó en la tarde del viernes, cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso para asistir a una mujer de 44 años en una vivienda de la calle Sucre, situada en la barriada de Los Romanos. A pesar de la rápida intervención de los equipos médicos, solo pudieron certificar su muerte.

Dada la naturaleza del hallazgo y el protocolo habitual en estos casos, las autoridades procedieron a la detención preventiva de su pareja mientras se activaban los mecanismos de investigación por un posible caso de violencia de género.

Del protocolo de feminicidio al esclarecimiento médico

La noticia generó una respuesta inmediata de las instituciones:

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: Inició el protocolo de recolección de datos ante lo que parecía un nuevo asesinato machista.

Inició el protocolo de recolección de datos ante lo que parecía un nuevo asesinato machista. Investigación Policial: Se mantuvo el cordón judicial hasta obtener los datos científicos necesarios.

Sin embargo, el avance de las pesquisas y los resultados de la autopsia preliminar descartaron signos de violencia externa compatibles con un homicidio, situando la causa del deceso en una ingesta letal de sustancias.