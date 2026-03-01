La disputa por la frontera, el refugio de los talibanes pakistaníes (TTP) y un desequilibrio militar que incluye armamento nuclear marcan una de las crisis más graves en Asia Central

La relación entre Pakistán y Afganistán ha estallado. Tras años de escaramuzas, el Gobierno pakistaní ha declarado formalmente una «guerra abierta» contra su vecino, tras el lanzamiento de la operación Ghazab Lil Haqq (La Furia Justa) en respuesta a ataques talibanes. El conflicto, que ya supera los 200 muertos en esta última escalada, no es solo un enfrentamiento por el control de una frontera, sino el resultado de décadas de inestabilidad descolonizadora y tensiones ideológicas.

El origen: una frontera impuesta

La Línea Durand, trazada en 1893 por el funcionario británico Mortimer Durand, es el eje del problema. Esta frontera de 2.640 kilómetros se diseñó para separar la influencia del Emirato de Afganistán de la India británica, dividiendo comunidades étnicas como los pastunes y baluches. Desde la creación de Pakistán en 1947, Afganistán ha cuestionado la legitimidad de esta línea, considerándola un vestigio del colonialismo que fragmentó su territorio.

El detonante actual: la crisis de los TTP

Desde el regreso de los talibanes al poder en Kabul en 2021, la violencia en territorio pakistaní ha sufrido un repunte alarmante. Islamabad acusa al gobierno afgano de dar refugio a los TTP (Talibanes de Pakistán), un grupo con profundos vínculos ideológicos con los talibanes afganos pero con una agenda propia centrada en atacar al Estado pakistaní.

Nacidos en 2007, estos grupos han ejecutado atentados en mezquitas, aeropuertos y bases militares. El círculo vicioso: Pakistán bombardea supuestos campamentos de los TTP en suelo afgano, y Kabul responde atacando posiciones fronterizas pakistaníes, perpetuando un conflicto que ya ha dejado más de 1.200 fallecidos en el último año.

Un desequilibrio de fuerzas peligroso

La asimetría militar entre ambos estados es absoluta, lo que añade un riesgo extremo a la situación:

País Capacidad Militar Factor de Riesgo Pakistán 660.000 soldados, fuerza aérea moderna (F-16, JF-17) y armamento pesado. Posee unas 170 ojivas nucleares. Afganistán ~200.000 efectivos (talibanes) sin fuerza aérea funcional. Experiencia en guerra asimétrica y tácticas de guerrilla.

Mientras Pakistán actúa como una potencia militar regional consolidada con un arsenal nuclear en expansión, los talibanes afganos confían en décadas de experiencia en guerra de guerrillas y un férreo fervor ideológico.

El riesgo de una guerra prolongada

A pesar de la superioridad tecnológica de Pakistán, la historia demuestra que las tácticas de guerrilla talibanes son extremadamente difíciles de erradicar mediante bombardeos convencionales. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, ha sido claro al afirmar que su «paciencia se ha agotado», marcando una nueva etapa de hostilidad directa que podría desestabilizar toda la región de Asia Central, justo en un momento en que la frágil paz fronteriza ha terminado por colapsar.