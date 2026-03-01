Con la proximidad de la campaña de la Declaración de la Renta 2025 (que se presenta en 2026), es natural preguntarse si el resultado final será a pagar o a devolver. Aunque el resultado definitivo solo se obtiene al presentar la declaración oficial, existen métodos para realizar una estimación fiable con antelación.

Fechas clave de la Campaña de la Renta 2026

La Agencia Tributaria ya ha confirmado el calendario oficial para este año:

8 de abril: Inicio de la campaña para la presentación por Internet a través de Renta WEB .

Inicio de la campaña para la presentación por Internet a través de . 6 de mayo: Inicio del servicio de atención telefónica (solicitud de cita previa desde el 29 de abril).

Inicio del servicio de atención telefónica (solicitud de cita previa desde el 29 de abril). 1 de junio: Inicio de la atención presencial en oficinas (solicitud de cita previa desde el 29 de mayo).

Inicio de la atención presencial en oficinas (solicitud de cita previa desde el 29 de mayo). 30 de junio: Fin de la campaña.

¿Cómo realizar una simulación antes del inicio?

Tal como explica el asesor fiscal José Ramón López (Tu Blog Fiscal), puedes obtener una estimación siguiendo estos pasos:

Solicita tu Certificado de Retenciones: Este es el documento clave. Debes pedirlo a todas las empresas para las que trabajaste durante 2025. Es un derecho del trabajador, independientemente de si sigues en la empresa o no. Este certificado detalla: Rendimientos brutos del trabajo (incluyendo retribuciones en especie).

Cantidades pagadas a la Seguridad Social (deducibles).

Retenciones de IRPF ya practicadas en tu nómina. Usa herramientas oficiales (Renta WEB Open): La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes el simulador Renta WEB Open. Este servicio permite cumplimentar una declaración de prueba sin necesidad de certificado digital ni identificación, ofreciendo un resultado estimado. Utiliza datos de campañas anteriores: Dado que los tramos del IRPF se mantienen invariables en lo esencial para esta estimación, introducir los datos reales del ejercicio 2025 en un simulador (o en una declaración basada en el modelo del año anterior) te dará una cifra muy aproximada del resultado real.

Ventajas de anticiparse

Planificar con tiempo no solo sirve para evitar sobresaltos económicos si el resultado es a pagar, sino que permite organizar mejor tus finanzas personales y, en caso de resultar a devolver, preparar la documentación necesaria para agilizar el proceso una vez abierta la campaña oficial.