Este martes, 3 de marzo, el Palacio de la Aljafería vestirá sus mejores galas para la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón. Se inicia así la XII Legislatura en un escenario de incertidumbre política, con el Partido Popular y Vox inmersos en la negociación de un «pacto global» que determine no solo la Mesa del Parlamento, sino el futuro gobierno de Jorge Azcón.

Un Parlamento menos plural y con mayoría de derechas

La nueva composición de las Cortes refleja un cambio en el mapa político aragonés tras las elecciones anticipadas del 8 de febrero. El hemiciclo contará con seis formaciones (PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón Teruel Existe e IU-Movimiento Sumar), tras la desaparición de Podemos y el PAR.

PP (26 escaños): Ganador de los comicios, aunque con dos diputados menos que en 2023.

Ganador de los comicios, aunque con dos diputados menos que en 2023. Vox (14 escaños): Duplica su representación, convirtiéndose en la llave necesaria para la mayoría absoluta (fijada en 34).

Duplica su representación, convirtiéndose en la llave necesaria para la mayoría absoluta (fijada en 34). PSOE (18 escaños): Firma uno de sus resultados más bajos, perdiendo cinco representantes.

La estrategia de Azcón: Un pacto «a fuego lento»

A diferencia de la pasada legislatura, donde el acuerdo de gobierno se demoró meses tras la constitución de la Mesa, el PP aspira ahora a un compromiso integral. Los populares están dispuestos a ceder nuevamente la presidencia de las Cortes a los de Santiago Abascal, pero exigen a cambio un acuerdo cerrado que incluya:

Programa común de legislatura. Estructura del presupuesto. Reparto de consejerías en el Ejecutivo.

Jorge Azcón ha señalado que las conversaciones se mantienen «sin ruido», asumiendo que el proceso podría alargarse algunas semanas más para evitar las discrepancias que rompieron el pacto anterior en 2024.

Claves de la sesión constitutiva

La jornada del martes seguirá un protocolo estricto bajo la dirección de la Mesa de Edad, presidida por Juan Vidal (Vox) y asistida por Lucía Baruquer (PP) y Mascún Ariste (CHA).