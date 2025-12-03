Los datos de la IGAE de 2024 revelan que el gasto de las Administraciones Públicas creció un 6,6% respecto al año anterior, con el mayor incremento en la partida de Protección Social. El gasto en sueldos y salarios del sector público subió un 35% desde la llegada de Sánchez al poder.

El gasto de las Administraciones Públicas alcanzó la cifra de 725.001 millones de euros en 2024, según los datos detallados del «gasto por funciones» publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Esta cifra supone un incremento del 6,6% respecto al año anterior y un aumento del 44% en comparación con 2018, el año en que Pedro Sánchez llegó al poder. De mantenerse la tendencia de crecimiento actual, el gasto público podría superar los 762.000 millones de euros al cierre de 2025.

Desglose del gasto millonario

La inimaginable cantidad de 725.001 millones de euros se desglosa principalmente en:

• Protección Social: La partida más abultada, con 297.532 millones destinados a pensiones, desempleo y otras ayudas.

• Sanidad: 102.942 millones (de los cuales 46.521 millones corresponden a sueldos y salarios).

• Asuntos Económicos (Deuda): 92.551 millones, un cajón de sastre que incluye los intereses a pagar por la deuda pública.

• Asuntos Económicos (Partidas varias): 80.908 millones en distintas partidas.

• Educación: 65.862 millones (con 46.521 millones destinados a salarios).

El resto del presupuesto se reparte en partidas como Orden Público (28.628 millones), Ocio, Cultura y Religión (19.193 millones), Medio Ambiente (15.539 millones), Defensa (14.213 millones) y Vivienda (7.613 millones).

Disparo del gasto en personal

Uno de los incrementos más destacados se registra en el gasto en personal. El gasto total de las Administraciones Públicas en sueldos y salarios ascendió a 172.749 millones de euros en 2024.

Esto representa un aumento del 35% en comparación con los 127.668 millones gastados en 2018. Con la subida retroactiva del 2,5% firmada para 2025, esta partida superaría los 177.067 millones, impulsada también por el aumento de personal en el sector público, confirmando un gasto en permanente crecimiento.