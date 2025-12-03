El hombre de 43 años, detenido en Valencia, está acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave y mala praxis al administrar la anestesia. La Conselleria de Sanidad también ha iniciado una investigación.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al anestesista que asistió a la niña de seis años que falleció tras un tratamiento en una clínica dental de Alzira.

Fuentes policiales han confirmado que el hombre, de 43 años, está acusado de varios delitos graves, incluyendo:

Homicidio por imprudencia grave.

Lesiones.

Omisión del deber de socorro.

Delito contra la salud pública.

La acusación principal se centra en la supuesta mala praxis al administrar las dosis de anestesia a la menor que falleció, así como a otra niña que resultó ingresada por una grave intoxicación.

Paralelamente a la investigación policial, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana inició también una investigación sanitaria para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.