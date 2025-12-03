El nuevo órgano técnico-consultivo, que trabajará durante dos años, elaborará el catálogo de símbolos contrarios a la Ley de Memoria Democrática. Se da por seguro que el Valle de Cuelgamuros será uno de los elementos clave a «resignificar».

El Gobierno ha dado un paso más en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 al constituir la comisión técnica encargada de elaborar el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria.

Esta comisión, de carácter técnico-consultivo, inició formalmente sus trabajos este martes, con el objetivo de identificar, contextualizar y proponer la retirada o «resignificación» de aquellos elementos que exalten el golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista o a sus dirigentes.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asistió a esta primera cita del órgano, el cual tiene un mandato inicial de dos años.

Composición de los expertos

La comisión está integrada por más de una decena de vocales expertos, nombrados por el Secretario de Estado, Fernando Martínez, además de representantes de comunidades autónomas y entidades locales.

Entre los expertos nombrados, destacan:

Cuatro expertos en Historia Contemporánea: Incluyendo a los catedráticos Miguel Ángel del Arco Blanco (Universidad de Granada), Ángela Cenarro Lagunas (Universidad de Zaragoza), Julián Chávez Palacios (Universidad de Extremadura) y Ana Cabana Iglesias (Universidad de Santiago de Compostela).

Dos expertos en Historia del Arte.

Un experto en Arquitectura y uno en Ciencias Políticas (la catedrática de la Universidad de Valencia Zira Box Valera).

Además, hay vocalías designadas por el Consejo Territorial de Memoria Democrática, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Cultura (expertos en conservación y restauración de bienes culturales).

Criterios y elementos en el catálogo

La Ley de Memoria Democrática establece que se considerarán elementos contrarios aquellos que supongan una exaltación personal o colectiva del franquismo. Esto incluye edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier objeto situado en la vía pública, así como nombres de calles, localidades o centros públicos.

Por el momento, el Gobierno solo da por segura la inclusión en este catálogo del Valle de Cuelgamuros, el mayor monumento franquista de España, que será objeto de un proyecto de «resignificación» tras el concurso internacional de ideas convocado para tal fin. Las peticiones de inclusión en el catálogo podrán ser presentadas por administraciones públicas, particulares o asociaciones memorialistas.