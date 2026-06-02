El IBEX 35 cerró este martes, 2 de junio de 2026 en 18.272,00 puntos, con una subida de 87,10 puntos (+0,48%). Tras un inicio en la zona de 18.298,40, el selectivo mantuvo el tono alcista durante la sesión y llegó a marcar un máximo intradía de 18.388,20, mientras que el mínimo quedó en 18.212,70. Con este resultado, el índice reacciona con solvencia frente al cierre previo de 18.184,90, consolidando una tendencia al alza en el corto plazo.

La lectura del día apunta a un mercado que, pese a la volatilidad natural de la negociación, encontró soporte en niveles cercanos a los mínimos del día y se apoyó en compras que permitieron recuperar terreno. La diferencia entre apertura y cierre, junto al avance porcentual, refleja que el optimismo no fue meramente testimonial, sino que se extendió hasta el final de la sesión.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión arrancó con el índice por encima del cierre anterior, en 18.298,40, pero enseguida el mercado se movió en un rango amplio. Aun así, el IBEX consiguió sostener el sentimiento comprador y se aproximó a la parte alta del día, con el máximo intradía en 18.388,20.

En la parte más baja de la jornada, el suelo se situó en 18.212,70. Desde ahí, el rebote fue suficiente para terminar el día con ganancias y una variación positiva de +0,48%. En términos de flujo, el cierre no solo confirma el retorno a terreno verde, sino que también sugiere que los inversores han preferido posiciones en lugar de una retirada completa tras el ajuste de la sesión anterior.

Según datos de Yahoo Finance, el IBEX 35 registró un cierre de 18.272,00 puntos y una evolución positiva de 87,10 puntos en la jornada del martes 2 de junio de 2026.

Lectura editorial: tono alcista pero con margen

El comportamiento intradía deja una señal clara: el índice no se limitó a “rebotar” en los compases finales, sino que llegó con ritmo a la parte media-alta de la tabla. Ahora bien, la magnitud del movimiento (cerca de medio punto porcentual) indica que el mercado mantiene cautela. En este contexto, la referencia inmediata será la capacidad de sostener la recuperación sin volver a testear con fuerza los mínimos recientes.

Evolución de la semana

Mirando las últimas cinco sesiones, la foto es la de un IBEX que alterna pulsos alcistas y correcciones, aunque con una tendencia general que en esta fase se inclina al alza:

27/05: cierre en 18.380,90 (apertura 18.373,50; máximo 18.443,50; mínimo 18.320,40)

cierre en (apertura 18.373,50; máximo 18.443,50; mínimo 18.320,40) 28/05: cierre en 18.279,30 (apertura 18.312,30; máximo 18.377,60; mínimo 18.217,00)

cierre en (apertura 18.312,30; máximo 18.377,60; mínimo 18.217,00) 29/05: cierre en 18.362,90 (apertura 18.384,80; máximo 18.489,00; mínimo 18.340,70)

cierre en (apertura 18.384,80; máximo 18.489,00; mínimo 18.340,70) 01/06: cierre en 18.184,90 (apertura 18.330,90; máximo 18.384,40; mínimo 18.077,40)

cierre en (apertura 18.330,90; máximo 18.384,40; mínimo 18.077,40) 02/06: cierre en 18.272,00 (apertura 18.298,40; máximo 18.388,20; mínimo 18.212,70)

La caída del 1 de junio fue el punto de quiebre de la secuencia más reciente, con un cierre en 18.184,90 que representó una presión correctiva. Sin embargo, el martes el índice recupera parte del terreno perdido y vuelve a colocarse por encima del umbral del cierre previo. En conjunto, la semana dibuja un patrón de ajustes seguidos de reenganche comprador, señal de que el mercado sigue buscando dirección, pero no renuncia a los avances cuando aparecen señales de estabilidad.

Euríbor y mercados

En paralelo a la evolución bursátil, el foco de muchos inversores y hogares sigue en el impacto de la política monetaria sobre el Euríbor. En términos generales, el Euríbor continúa condicionado por las expectativas sobre tipos de interés en la zona euro: cualquier cambio percibido en la trayectoria del coste del dinero suele trasladarse, con rezago, al precio de los productos financieros ligados a este índice.

La referencia para la renta fija y para la financiación hipotecaria no es solo el nivel “presente”, sino también el tono del mercado ante las próximas decisiones de los bancos centrales. Cuando suben las expectativas de tipos altos o se endurece el mensaje institucional, suele aumentar la presión sobre las previsiones de tipos implícitos; cuando el mercado anticipa un giro hacia la moderación, se abre un canal de alivio relativo.

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En este marco, la sesión del IBEX —con un cierre en 18.272,00 puntos— puede interpretarse como un recordatorio de que la bolsa no opera en el vacío: la confianza del inversor es sensible tanto a la evolución empresarial como a las variables macrofinancieras que determinan el coste del capital. Así, mientras el mercado evalúa el pulso de los tipos, la renta variable ajusta su posicionamiento.

Cierre: el IBEX 35 termina la jornada del martes 2 de junio de 2026 en 18.272,00 puntos, con +0,48% respecto a la sesión anterior, manteniendo una tendencia al alza. Datos de Yahoo Finance.