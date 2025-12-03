Pedro Sánchez presenta el Plan España Auto 2030, que incluye el nuevo Plan Auto+ para evitar los retrasos del Moves III con gestión centralizada. También destina 300 millones a puntos de recarga y amplía el PERTE VEC con 580 millones para la innovación.

El Gobierno ha presentado el Plan España Auto 2030, un ambicioso programa destinado a impulsar la competitividad de la cadena de valor del sector de la automoción. El plan fue anunciado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Industria, Jordi Hereu.

El eje central del plan es la aceleración de la transición hacia el vehículo eléctrico mediante una inyección significativa de fondos:

Ayudas directas a la compra: El nuevo Plan Auto+ estará dotado con 400 millones de euros en 2026 para ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos.

El nuevo estará dotado con para ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos. Infraestructura de recarga: El nuevo Moves Corredores recibirá 300 millones de euros para desplegar puntos de recarga en «zonas sombra» (carreteras con déficit de infraestructura).

El nuevo recibirá para desplegar puntos de recarga en «zonas sombra» (carreteras con déficit de infraestructura). Innovación industrial: Se amplían los fondos del PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) con 580 millones de euros para impulsar la innovación en las fábricas.

Adiós al Moves III y gestión centralizada

La principal novedad es la gestión de las ayudas a la compra. El Plan Auto+ será gestionado directamente por el Gobierno y no por las comunidades autónomas, una decisión que busca corregir los problemas de lentitud y los retrasos de hasta dos años registrados con el anterior Plan Moves III. Con la concesión de ayudas directas, el Ejecutivo busca cumplir con una de las principales demandas del sector.

Pedro Sánchez afirmó que el objetivo es doble: «fabricar coches asequibles y conseguir precios competitivos», al mismo tiempo que se reducen los trámites para las licencias de recarga.

Aumento de ventas, caída de la producción

A pesar de los incentivos, el sector automovilístico español muestra datos mixtos:

Ventas: El mercado superó el millón de turismos vendidos en lo que va de año ( 1.045.638 unidades ), un crecimiento del 14,7% respecto al año anterior. La previsión de cierre de 2025 se sitúa por encima de los 1,1 millones de ventas.

El mercado superó el millón de turismos vendidos en lo que va de año ( ), un crecimiento del respecto al año anterior. La previsión de cierre de 2025 se sitúa por encima de los 1,1 millones de ventas. Producción: La producción de vehículos en España ha registrado una caída del 5,4% hasta octubre, con 1.913.122 vehículos producidos, lo que implica la pérdida de cerca de 110.000 unidades respecto a 2024, atribuida a la falta de impulso de la demanda en los distintos países europeos.

España es el segundo productor de Europa y noveno a nivel mundial, generando 2 millones de empleos y aportando el 10% del PIB.