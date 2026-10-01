El Gobierno ha aprobado un tercer decreto con ayudas para mitigar el impacto del aumento de los precios de los combustibles y futuras rebajas en la factura de la luz y el gas. Esta medida llega en un contexto de inflación del 4,9%, la cifra más alta desde febrero de 2023, y un incremento del 21,6% en los productos energéticos respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Desde el 1 de octubre y durante todo el mes, se aplicará una rebaja de 20 céntimos por litro de diésel o gasolina. Este descuento será especialmente notable para quienes utilicen gasolina, ya que en septiembre el descuento era de cinco céntimos, mientras que para el gasóleo ya se aplicaba esta cantidad. La continuidad de estos descuentos en noviembre dependerá de la inflación de los carburantes.

En cuanto a la factura de la luz, las rebajas se aplicarán a través del IVA y el impuesto especial a la electricidad, siempre que el precio de la electricidad haya subido más de un 15% en septiembre. De ser así, el IVA se reducirá al 10% y el impuesto especial al 0,5%. Un mecanismo similar se aplicará al gas natural, briquetas, pellets y madera para leña.

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El decreto también establece un tope al coste del gas en la tarifa regulada, limitando el incremento a un máximo del 35% en la revisión de octubre y del 15% en enero de 2027. Sin estos topes, la tarifa regulada podría aumentar más de un 45% respecto a la tarifa vigente.

Además, se ha fijado un precio máximo de 19,55 euros por bombona de butano de 12,5 kilogramos hasta el 30 de junio de 2027. Las ayudas también se extienden a sectores como el agrícola, pesquero, transporte marítimo y ferroviario, con diversas compensaciones por el encarecimiento de los combustibles.

Finalmente, el decreto prohíbe a las empresas beneficiadas por las ayudas realizar despidos por causas económicas, organizativas o de fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026. En caso de incumplimiento, deberán devolver las ayudas recibidas.