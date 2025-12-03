El instructor de la trama requiere la justificación de todos los pagos en efectivo realizados por la formación entre 2017 y 2024, sin limitarse a los investigados, desoyendo las «pegas» del partido, que alertaba del riesgo de que la información «enormemente sensible» terminara en manos de PP, Vox y Hazte Oír.

El Juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado este miércoles un recurso del PSOE que buscaba limitar la información requerida en la investigación sobre los pagos en metálico. El juez calificó la petición del partido de Pedro Sánchez como «maniobras dilatorias» y urgió a la formación a entregar la justificación de la totalidad de los pagos en efectivo realizados durante un periodo de siete años.

Previamente, el juez Moreno había consultado a la Fiscalía Anticorrupción sobre la solicitud del PSOE, que pedía aclarar si la orden judicial de entregar la documentación de todos los pagos en metálico en Ferraz desde 2017 incluía únicamente a los investigados o si se extendía a todos los empleados y colaboradores del partido.

Las «Pegas» del PSOE y las «graves derivaciones»

El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, advirtió a Moreno de las «graves derivaciones» —jurídicas, procesales, personales y de protección de datos— que acarrearía aportar al procedimiento «todos los pagos realizados en metálico a todas las personas» vinculadas con el partido entre 2017 y 2024.

El partido alegó que reclamar esos pagos implicaría reclamar justificantes «de todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios». Esto, a su juicio, podría considerarse una medida «prospectiva y carente de justificación» y vulneraría el derecho a un proceso con todas las garantías.

El PSOE incidió en el riesgo de que la información, que considera «enormemente sensible» y que revelaría la identidad y actividad de colaboradores, «termine en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oír, nada menos», y que la entrega «de forma acrítica» vulneraría su deber de confidencialidad y la libertad ideológica de sus miembros.

La respuesta inflexible del Juez y Fiscalía

Pese a las alegaciones del PSOE, el juez Moreno ha respondido que su petición es «suficientemente clara» e insistió en que el PSOE debe entregar la información «con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos».

El juez y la Fiscalía Anticorrupción coinciden en que la información solicitada es «pertinente y necesaria» para el esclarecimiento de los hechos. El auto subraya que de las pruebas practicadas, incluyendo la testifical en el Tribunal Supremo, «no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede» para compensar gastos de los investigados y otros posibles beneficiarios, una forma de pago que, según el juez, «no era infrecuente».

La investigación abarca el periodo en que José Luis Ábalos fue secretario de Organización del PSOE (junio de 2017 – julio de 2021) y el de su sucesor, Santos Cerdán (julio de 2021 – junio de 2025), y se centra en posibles delitos que irían desde blanqueo de capitales hasta un eventual desfalco cometido contra el partido.