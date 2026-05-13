Miércoles, 13 de mayo de 2026. Según la información de la AEMET (datos meteorológicos municipales por capital, extraídos de sus XML públicos), el país dibuja un patrón claro: mayor presencia de nubosidad y chubascos en zonas del norte y en el litoral mediterráneo, mientras que el interior y el sur peninsular tienden a un tiempo más benigno, con baja probabilidad de precipitación.

A continuación, repasamos el estado del tiempo por grandes zonas, con las temperaturas máximas y mínimas, el tipo de cielo, el viento y la probabilidad de lluvia en las capitales correspondientes.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada se presenta más húmeda. Bilbao registrará 18°C de máxima y 11°C de mínima, con cielo cubierto con lluvia y un viento del NO a 20 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%, por lo que es un día especialmente lluvioso en el entorno cantábrico.

En el área de Coruña (A), el tiempo también se mantiene estable en términos de techo nuboso, con 18°C de máxima y 13°C de mínima. La AEMET indica nuboso, viento del NO a 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 20%.

Centro peninsular

En el centro peninsular predomina la nubosidad, aunque con diferencias entre capitales. Madrid tendrá 19°C como máxima y 10°C como mínima, con nuboso con lluvia escasa. El viento sopla del O a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es elevada, con 85%, lo que sugiere una jornada de riesgo de chubascos intermitentes.

En cambio, Zaragoza apunta a un día más seco: 20°C de máxima y 10°C de mínima, con poco nuboso. El viento del NO se intensifica hasta 30 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia es 0%, según AEMET.

Sur peninsular

El sur peninsular mantiene un ambiente relativamente templado y con baja o moderada amenaza de precipitaciones. En Ceuta, se esperan 22°C de máxima y 15°C de mínima, con poco nuboso. El viento del O a 15 km/h acompaña, y la probabilidad de lluvia figura en 0%.

Más al interior, Sevilla alcanzará 25°C y bajará a 11°C por la noche. La predicción indica nuboso, con viento del O a solo 5 km/h, y una probabilidad de lluvia del 10%, es decir, baja.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el miércoles destaca por la inestabilidad en forma de lluvias dispersas. Barcelona presenta 21°C de máxima y 15°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento del SE a 10 km/h y la probabilidad de lluvia del 90% marcan una jornada en la que conviene prever momentos de precipitación.

En la zona de València (otras) se observa un panorama más variado: 27°C como máxima y 15°C como mínima, con intervalos nubosos. El viento del O a 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 25% sugieren que, aunque puede haber nubes y algún episodio puntual, no se trata de un escenario de lluvia persistente.

Islas Baleares

En islas Baleares, el ambiente es más templado y con cielos variables. Palma tendrá 23°C de máxima y 14°C de mínima, con intervalos nubosos. El viento sopla del NO a 20 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en 15%, un valor bajo que apunta más a nubes que a precipitaciones.

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En conjunto, la jornada se presenta favorable para actividades al aire libre, con la recomendación habitual de llevar protección ligera ante posibles chubascos breves.

Islas Canarias

En islas Canarias, las condiciones tienden a la nubosidad, con episodios de lluvia más probables que en el archipiélago balear. En las Palmas de Gran Canaria (Las) la AEMET señala 23°C de máxima y 19°C de mínima, con nuboso con lluvia escasa. El viento del N a 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 75% sugieren que las precipitaciones, aunque no necesariamente intensas, podrían aparecer con frecuencia.

Con estos valores, el día se puede definir por la alternancia de nubes y momentos de llovizna o chubascos ligeros, especialmente durante las horas en que la cobertura nubosa sea más estable.

Recomendaciones

Si vas a moverte por Bilbao o zonas del norte , lleva paraguas y calzado adecuado: la probabilidad de lluvia es 100% en el caso de Bilbao (AEMET).

o zonas del , lleva paraguas y calzado adecuado: la probabilidad de lluvia es en el caso de Bilbao (AEMET). En Barcelona , la lluvia escasa es probable (probabilidad 90% ): mejor planificar actividades con margen y revisar el cielo en cada franja horaria.

, la lluvia escasa es probable (probabilidad ): mejor planificar actividades con margen y revisar el cielo en cada franja horaria. En Zaragoza y Ceuta la lluvia es poco probable (0%): día más apto para planes al aire libre, aunque con viento destacado en Zaragoza (del NO a 30 km/h).

En resumen, la jornada del miércoles 13 de mayo de 2026 combina nubosidad y precipitaciones más relevantes en el norte y el mediterráneo, mientras que el sur, el centro y el arco insular se mantienen con menor amenaza de lluvia en sus capitales de referencia, conforme a los datos facilitados por AEMET.